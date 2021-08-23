Перестаньте повышать свою самооценку. Почему считать себя ничтожеством порой полезно

Нам советуют повышать самооценку, но все ли точно понимают, что это вообще такое и из чего она складывается? И как вообще высота самооценки коррелирует с адекватностью? Объясняет психолог.

Психолог Егор Егоров в подкасте «Чай с психологом» объясняет, что очень многое, что мы знаем о самооценке — неправда. Например, она не может быть ни высокой, ни низкой, лишь адекватной и неадекватной. И вообще, самооценка не так принципиально важна для жизни, как кажется. Как же научиться оценивать себя верно и не заострять на этом внимание? Егор Егоров рассказал об этом изданию Reminder. Главное — в материале DK.RU.

— Самооценка не гомогенна: в одних сферах жизни мы оцениваем себя выше, в других — ниже. Допустим, вы суперуспешный бизнесмен и зарабатываете миллионы. Ваша самооценка в профессиональной и финансовой областях высокая, как и ваши достижения. Но в личной жизни вы не так успешны, и в этой области ваша самооценка ниже. И это нормально — потому что соответствует реальности, не занижает и не завышает ваш успех. Но популярная психология назовет ее низкой — и будет рекомендовать вам ее повышать. Более того, все проблемы, от супружеских измен до войн, она рассматривает как следствие низкой самооценки.

Высокая самооценка преподносится как здоровая. Что понятно: всем нам хочется быть уверенными и выглядеть лучше других — хотя бы в своих глазах. На деле то описание высокой самооценки, которое дает популярная психология, — не более чем обратная сторона низкой самооценки. Человек выпячивает свои сильные стороны в одних областях и этим компенсирует ощущение, что недостаточно хорош в других.

— Если мы оцениваем себя как неуспешных в некой области и считаем, что это отражает наши реальные достижения, то берем на себя ответственность и пытаемся стать лучше. Такая «низкая» самооценка причиняет нам дискомфорт — и дискомфорт становится основой для больших побед.

—Разве может самооценка быть постоянно одинаковой? Это просто неадекватно реальности. Когда она падает из-за неудачи в одной деятельности, достижения в других тоже становятся менее заметны. Да, я классный профессионал, но это не имеет для меня такого уж большого значения, когда я развожусь. И наоборот: когда вы добиваетесь успеха, ваша самооценка автоматически растет. Яркая, сильная, мощная эмоция способна повлиять даже на оценку тех сфер, с которыми успех не связан.

Самооценку можно корректировать с помощью различных психологических техник — и это тоже даст эффект. А можно сделать так, чтобы человек получил опыт успеха, осознания своего прорыва и победы над собой и своими страхами. Такая психотерапия через опыт дает изменения быстрее той, что оперирует осознаванием и научением.

Мне кажется, еще важно знать: самооценка вторична, настоящая проблема — эмоциональное реагирование и выводы о себе, которые делает человек на его основе. Допустим, вы сорвали дедлайн. Сначала вы реагируете эмоцией: страхом, разочарованием, гневом. Потом — обрабатываете ее. Если классифицируете ситуацию как свидетельство непрофессионализма — она идет в копилку плохой самооценки. А если решаете: «Не рассчитала время, со всеми бывает, изучу тайм-менеджмент» — нет. Каким образом вы работаете с эмоциональной реакцией, определяет, насколько стабильным вы будете — и в плане настроения, и в плане самооценки. Потому улучшать нужно навыки эмоционального реагирования, а не просто повышать самооценку.

Самооценку стоит распределять по сферам жизни так, чтобы она была максимально диверсифицирована. Не фокусироваться только на карьере и финансах, например. Сегодня деньги и работа есть, а завтра вы банкрот. Если ваша самооценка строится исключительно вокруг одной сферы жизни, она распадется на глазах, как только в этой сфере случаются проблемы. Мы стареем, редко живем долго и счастливо с одним партнером до самой старости и умираем в один день — так что строить самооценку вокруг внешности или семьи ничем не лучше.

Еще можно дробить каждый аспект самооценки на отдельные характеристики. Я красивый: у меня красивые волосы, брови, губы, ноги. Если с волосами что-то не так, брови, губы и ноги все еще на месте и повышают мою самооценку в области внешности. Или возьмем профессиональную деятельность. Может быть, сейчас я занимаю не ту позицию, которую хотел бы. Но я иду по карьерной лестнице только вверх — и это повышает мою самооценку в профессиональной сфере. Или сейчас моя зарплата уменьшилась, зато я занимаюсь тем делом, которым всегда мечтал заниматься. Успех меня как профессионала измеряется в деньгах, и самооценка вроде бы должна упасть. Но пока есть другое измерение успеха — удовольствие от деятельности, оно сводит на нет ущерб от падения дохода.

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