Ультрафункциональные метры: квартиры в Екатеринбурге для самых требовательных покупателей

Дом с видом на Ботанический сад и квартиры с выверенными планировками. Чем интересен новый большой жилой квартал на Ботанике, где уже не осталось места для масштабных проектов? Разбирается DK.RU.

В июле компания «TEN девелопмент» запустила продажи квартир в новом жилом комплексе «Ботаника LIFE» — он расположен рядом с Ботаническим садом и по соседству с одноименным ЖК, строительство которого как раз завершено. Новый квартал представляет собой четырёхсекционный жилой дом переменной этажности, который с трех сторон окружен зеленым массивом Ботанического сада. Проект примечателен не только местоположением, но и богатым выбором планировок. Руководитель проекта «Ботаника LIFE» Евгений Смирнов рассказал, зачем так тщательно прорабатывать разные варианты квартир схожей площади, насколько взыскательными стали покупатели и чем будут примечательны общие помещения и двор жилого квартала.

Никакой переплаты за «лишние» метры

— Для нас планировки — это главное в проекте. С того момента, как их нарисовали проектировщики, до того момента, как мы получили то, что готовы продавать, прошло три месяца доработок. На квартирном рынке идет тенденция оптимизации площадей и отказ от излишних квадратных метров, которые толком не используются: зачем человеку переплачивать за большой коридор? И планировки «Ботаника LIFE» таковы, что однокомнатная квартира площадью 35 кв. м. по функционалу не уступает квартире площадью 40 кв. м. Там есть большая кухня-гостиная, отдельная спальня, санузел и место для гардеробной. Логику наиболее рациональных планировок, человеческий подход мы исповедуем и для однокомнатных, и для двухкомнатных, и для трехкомнатных квартир.

Основное правило — комната должна быть геометрически правильной формы, близкой к квадрату. Ее ширина составляет не менее трех метров, а площадь — не менее 10 кв. м, чтобы покупатель мог разместить там необходимый комплект мебели для комфортной жизни: кровать, стол, шкаф, телевизор... Если ширина комнаты составляет меньше трех метров, она напоминает «вагончик».

Так, при рациональной планировке квартира площадью 37,5 кв. м. настолько универсальна и функциональна, что подойдет и для одного человека, и для пары, и для семьи с маленьким ребенком. Если у пары родился младенец, то взрослые могут отдохнуть на кухне, пока ребенок спит в спальне — а в студии площадью 30 квадратов было бы сложно так сделать. В «Ботаника LIFE» мы изначально отказались от студий и сделали акцент на однокомнатные и двухкомнатные квартиры — поскольку это формат жилья «комфорт плюс».

В двухкомнатных квартирах уделили большое внимание зонированию: ближе ко входу расположена кухня, а уже дальше — остальные комнаты, особенно детская. Это помогает не разбудить спящего ребенка, если взрослый приходит поздно, а при разных графиках членов семьи — спокойно работать кому-либо из них вечером на кухне-гостиной. Практически во всех планировках предусмотрены изолированные комнаты, чтобы ничье личное пространство не оказалось «проходным».

В «Ботаника LIFE» мы разработали большой ассортимент квартир разной площади и компоновки, чтобы люди могли выбрать наиболее подходящую для себя планировку. В одних квартирах побольше кухня, в других — спальня, некоторые особенно выделяются видовыми характеристиками. Есть жилье увеличенной площади, а на последних этажах расположены квартиры с потолками повышенной высоты, 3 метра. На планировку квартиры необходимо смотреть не только с точки зрения количества квадратных метров — высокие потолки увеличивают общий объем пространства и позволяют обустроить больше мест для хранения — по сравнению с квартирой такой же площади со стандартными потолками.

Покупатели сейчас очень избирательные и скрупулезные. Они внимательно изучают планировки и технические решения: марка и размеры окон (их высота — 1,8 метра, а на 24 и 25 этажах — 2,2 метра), материалы стен и фасадов, устройство инженерных сетей...

Двор с замком и дизайнерские подъезды

Основная «фишка» проекта «Ботаника LIFE» в том, что четыре жилые секции образуют закрытый от посторонних глаз двор, а единственная открытая часть смотрит в лес — на Ботанический сад. Такая компоновка дает ощущение защищенности и закрытости.

Во всех проектах «TEN Девелопмент» мы уделяем повышенное внимание местам общего пользования, дворам и инфраструктуре жилых кварталов. В «Ботаника LIFE» будет подъезд с витражным остеклением, вход расположен на одном уровне с асфальтом, а перед лифтом минимум перегородок. На первом этаже предусмотрены диваны и закрытая колясочная, а все холлы на этажах оформлены в едином стиле — в отделке преобладают цвета различных оттенков дерева.

В 15-ти и 17-ти этажных секциях будет по два лифта, в секциях высотой по 25 этажей — по три, и жильцам не придется ждать долго, чтобы спуститься или подняться домой.

При проектировании жилого квартала девелопер разработал несколько концепций обустройства двора: старались сделать так, чтобы там было интересно и маленьким детям, и подросткам, и взрослым. Поэтому двор разбили на две части: есть зона для маленьких детей, где стоит игровой комплекс в виде средневекового замка — с двумя башнями и закрытой «горкой-трубой». При обустройстве детской площадки отказались от ненатуральных материалов — поверхность будет покрыта песком. Рядом с детской площадкой расположены скамейки-качели под навесом, где взрослые могут спокойно наблюдать, как играют дети.

В зоне для отдыха взрослых есть лежаки и уединенная площадка с беседками, а также амфитеатр, где жители могут устраивать совместные мероприятия или смотреть кино. Рядом находится спортивная площадка, где можно будет поиграть в стритбол и заняться воркаутом. Она отделена от зоны отдыха взрослых входом в паркинг, что снижает уровень шума.

Это последний квартал в районе, где еще можно построить жилье и где не будет большого скопления людей: те, кто жил на Ботанике, помнят, что зачастую вечером припарковать машину там просто невозможно. В доме также будет вся необходимая инфраструктура (первые этажи отданы под коммерческие помещения) и отдельный въезд в квартал.

В «Ботаника LIFE» предусмотрена также крышная газовая котельная, которая обеспечит независимость от опрессовок на центральных сетях. Жители не будут страдать от отсутствия горячей воды, а коммунальные платежи будут ниже.

Справка ЖК «Ботаника LIFE» — один из четырех новых проектов « TEN девелопмент », для строительства которых Сбербанк открыл компании кредитные линии общей суммой 19 млрд руб. сроком до пяти лет. Дом строится с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через эскроу-счета в рамках 214-ФЗ — это позволит защитить денежные средства покупателей. «TEN девелопмент» занимает первое место в Свердловской области по объемам сдаваемого жилья в 2021 г.

Фото: рендеры проекта