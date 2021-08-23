УБРиР поможет начинающим предпринимателям открыть свой бизнес

Начинающие бизнесмены могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО прямо из дома. Для этого необходимо зайти на сайт Уральского банка реконструкции и развития и сделать несколько простых действий.

На первом этапе нужно указать свои данные на сайте банка, затем онлайн-сервис автоматически сгенерирует все необходимые документы. При онлайн-регистрации не нужно платить госпошлину. После подтверждения личности статус процесса можно будет отслеживать в личном кабинете. Полный пакет документов придёт на указанную в заявке электронную почту. После регистрации бизнеса предприниматель сможет сразу же открыть в УБРиР расчетный счет по тарифу, который будет отвечать его потребностям.

Для тех, у кого уже есть действующий бизнес, УБРиР поможет внести изменения в сведения об ИП или ООО. При помощи сервиса предприниматели смогут подготовить заявление и другие документы, чтобы подать их налоговую.

Время и деньги — два самых ценных ресурса у современных бизнесменов. Запуская этот сервис, мы помогаем сэкономить и то и другое. Больше не нужно стоять в очередях и тратить деньги на комиссии — УБРиР сделает это за вас и совершенно бесплатно. Бонусом мы откроем расчетный счет по тарифу, который будет максимально выгоден бизнесмену, — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Добавим, что регистрация ИП или ООО происходит онлайн, однако любой желающий может обратиться непосредственно в офис банка, где менеджер поможет пройти всю процедуру регистрации.