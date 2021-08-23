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УБРиР поможет начинающим предпринимателям открыть свой бизнес

УБРиР поможет начинающим предпринимателям открыть свой бизнес
Иллюстрация: https://pixabay.com

Начинающие бизнесмены могут бесплатно зарегистрировать ИП или ООО прямо из дома. Для этого необходимо зайти на сайт Уральского банка реконструкции и развития и сделать несколько простых действий.

На первом этапе нужно указать свои данные на сайте банка, затем онлайн-сервис автоматически сгенерирует все необходимые документы. При онлайн-регистрации не нужно платить госпошлину. После подтверждения личности статус процесса можно будет отслеживать в личном кабинете. Полный пакет документов придёт на указанную в заявке электронную почту. После регистрации бизнеса предприниматель сможет сразу же открыть в УБРиР расчетный счет по тарифу, который будет отвечать его потребностям.

Для тех, у кого уже есть действующий бизнес, УБРиР поможет внести изменения в сведения об ИП или ООО. При помощи сервиса предприниматели смогут подготовить заявление и другие документы, чтобы подать их налоговую. 

Время и деньги — два самых ценных ресурса у современных бизнесменов. Запуская этот сервис, мы помогаем сэкономить и то и другое. Больше не нужно стоять в очередях и тратить деньги на комиссии — УБРиР сделает это за вас и совершенно бесплатно. Бонусом мы откроем расчетный счет по тарифу, который будет максимально выгоден бизнесмену, — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Добавим, что регистрация ИП или ООО происходит онлайн, однако любой желающий может обратиться непосредственно в офис банка, где менеджер поможет пройти всю процедуру регистрации.

Справка

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 апреля 2021 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».
 

 

Автор: Гринина Ирина
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