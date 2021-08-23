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Wildberries построит в Екатеринбурге логистический центр площадью 100 тыс. кв. м.

Wildberries построит в Екатеринбурге логистический центр площадью 100 тыс. кв. м.
Иллюстрация: pixabay.com

Планируется, что в центре будут сортировать и хранить товары, передавать их в доставку а также обрабатывать возвраты. Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

#ПРОИЗВОДСТВО#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries возведет крупный распределительный центр на территории столицы Урала. Соглашение о реализации подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 23 августа на площадке постоянного представительства губернатора в Москве. Предполагается, что проект даст толчок для свердловских предпринимателей в сфере интернет-торговли. После строительства первой очереди комплекса в 100 тыс. кв. м. появятся пять тыс. рабочих мест, она будет готова с 2022 по 2023 гг.

Свердловская область, расположенная на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, — один из ключевых транспортных узлов России. Это регион с развитой экономикой и инфраструктурой. Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. Это даст новые возможности для наших предпринимателей. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию ещё 5 тысяч рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла, — прокомментировал событие губернатор.

Предполагается, что ы распредцентре будут сортировать и хранить товары, передавать их в доставку а также обрабатывать возвраты. Стоимость комплекса оценивается в 8 млрд руб.

В Свердловской области активно развивается малый и средний бизнес, и все больше производителей выходит в онлайн-сегмент. В настоящий момент свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч предпринимателей Свердловской области, за год их число выросло в четыре раза, а их продажи в первое полугодии 2021 года увеличились в 2,4 раза до 4 миллиарда руб. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местных предпринимателей благодаря их экономии на логистике и возможностью расширить свой ассортимент на Wildberries, — рассказала Татьяна Бакальчук.

Ранее DK.RU рассказывал, что компании Visa и Mastercard заподозрили Wildberries в недобросовестной конкуренции. Онлайн-ритейлер ввел скидку в 2% для тех, кто платит за товары с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей или сервиса SberPay. В Visa и Mastercard посчитали, что ритейлер не снизил цену для тех, кто использует российские карты, а, наоборот, повысил на 2% стоимость товаров для держателей иностранных карт.

Автор: Владимир Грибанов
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