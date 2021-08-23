Суд оштрафовал уральского бизнесмена на 11 млн руб. за займ из ОАЭ

Бизнесмен искал деньги на создание страусиной фермы и производство полуфабрикатов из птицы. В итоге предприниматель занял у дубайской компании $300 тыс.

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал каменск-уральского предпринимателя Сергея Удачина на 11 млн руб. за нарушение валютного законодательства (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ). Суд считает, что бизнесмен незаконно ввез в страну $300 тыс. из Дубая.

Деньги понадобились г-ну Удачину для создания страусиной фермы в Курганской области. Предприниматель собирался заняться разведением страусов, производством полуфабрикатов и их поставкой по всему Уральскому федеральному округу, сообщает «Коммерсантъ». Базу для будущей фермы обустраивали с 2017 г., но, когда партнер Удачина вышел из бизнеса, то возникли финансовые сложности. Фермер обратился за грантом к правительству Курганской области, но ничего не вышло. Тогда, в апреле 2021 г., Сергей Удачин обратился в компанию B.I.G Cable Converting FZC из Объединенных Арабских Эмиратов, которая заняла ему $300 тыс. под 3% на 2 года.

У предпринимателя не получилось перевести деньги на свой счет в российском банке, поэтому он задекларировал сумму и повез ее наличными деньгами в Россию. В аэропорту «Кольцово» деньги изъяли, а самого бизнесмена обвинили в нарушении валютного законодательства. Налоговая служба объяснила, что подобные валютные операции физлиц-резидентов с нерезидентами должны проходить только через банковские счета. Ведомство считает, что действия Сергея Удачина «создают существенную угрозу экономическим интересам общества и государства».

Суд постановил предпринимателю выплатить штраф в размере 100% от ввезенной из Дубая суммы: $300 тыс. (22,7 млн руб.). Позже фермер обжаловал это решение. Суд принял во внимание тот факт, что у Сергея Удачина это первое административное правонарушение, нет отягчающих обстоятельств, а на иждивении находятся дети, и снизил штраф в два раза: до 11,3 млн руб.

Шансы есть, суд не воспринял наши доводы на нарушения процедурных моментов. К тому же, у суда была возможность снизить размер штрафа ниже низшего предела. Решение суда следует тенденции практики по такого рода вопросам по административным спорам, что называется «не вашим и не нашим». Располовинил ответственность и все, хотя основной целью законодательства об административных правонарушениях является не карательная функция, а предупредительная, — рассказал адвокат Сергея Удачина Артем Денисов.

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