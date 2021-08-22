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Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг
Иллюстрация: wikipedia.com

На вторичном рынке реально найти автомобиль, который имеет дизайн премиальной марки, по очень доступной цене. Машина будет красивая, но проблемная. Разбираемся.

#ЛАЙФХАКИ

На вторичном автомобильном рынке немало интересных экземпляров, машин, которые выглядят намного дороже своей реальной стоимости. Car.ru перечисляет модели  машин стоимостью 300 000 руб., внешний вид которых оценивается на 1 000 000.

 

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг 1

Тагаз Аквилла

Знают об этой модели немногие. Автомобиль выпускался всего один год, за это время производитель собрал чуть более 1000 экземпляров. Это спортивный автомобиль, внешний вид и максимальная доступность которого привлекают многих покупателей. Главными недостатками стали огрехи по качеству производства. И это сказалось отрицательно на продажах и привело к банкротству самого производителя. Сейчас найти экземпляр 2013 – 2014 года можно по цене 300 – 350 000 руб.

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг 2

Fiat Coupe

Этот автомобиль малоизвестен и в России, и в Европе. Над дизайном данной модели работало итальянское тюнинг-ателье Pininfarina, поэтому экстерьер транспорта получился достаточно запоминающимся и оригинальным. Сейчас стоимость машины на вторичном рынке начинается с 250 000 руб. Можно найти хороший экземпляр с ухоженным салоном.

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг 3

Mazda CX-7

Японский кроссовер с семью посадочными местами и современным дизайном. В продаже действительно есть варианты этого автомобиля за 350 000 руб. Модель CX7 имела сразу несколько недостатков – ненадежная конструкция турбины, повышенный расход топлива и налог. Сюда же можно отнести и часто встречающиеся проблемы с подвеской. В целом машину нельзя назвать удачной, поэтому ее сняли с производства еще в 2012 году. Но если есть желание приобрести автомобиль с хорошим дизайном, этот вариант станет одним из лучших решений.

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг 4

Land Rover Range Rover

Люксовый SUV, который выпускается под маркой Land Rover. За этой моделью тоже закрепилась не лучшая слава – многочисленные проблемные места в конструкции и очень дорогое обслуживание. Из-за этого на вторичном рынке машина стоит не много.

Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг 5

Audi A8 DIII

Когда-то эта модель относилась к премиум-классу и даже являлась флагманом компании. Машину можно купить за 300 000 руб., но важно понимать, что она будет требовать немалых вложений.

Фото: wikipedia.com, auto.com

Автор: Александра Клименко
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