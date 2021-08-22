Машина за 300 000 руб., которая выглядит на миллион. Рейтинг

На вторичном рынке реально найти автомобиль, который имеет дизайн премиальной марки, по очень доступной цене. Машина будет красивая, но проблемная. Разбираемся.

На вторичном автомобильном рынке немало интересных экземпляров, машин, которые выглядят намного дороже своей реальной стоимости. Car.ru перечисляет модели машин стоимостью 300 000 руб., внешний вид которых оценивается на 1 000 000.

Тагаз Аквилла

Знают об этой модели немногие. Автомобиль выпускался всего один год, за это время производитель собрал чуть более 1000 экземпляров. Это спортивный автомобиль, внешний вид и максимальная доступность которого привлекают многих покупателей. Главными недостатками стали огрехи по качеству производства. И это сказалось отрицательно на продажах и привело к банкротству самого производителя. Сейчас найти экземпляр 2013 – 2014 года можно по цене 300 – 350 000 руб.

Fiat Coupe

Этот автомобиль малоизвестен и в России, и в Европе. Над дизайном данной модели работало итальянское тюнинг-ателье Pininfarina, поэтому экстерьер транспорта получился достаточно запоминающимся и оригинальным. Сейчас стоимость машины на вторичном рынке начинается с 250 000 руб. Можно найти хороший экземпляр с ухоженным салоном.

Mazda CX-7

Японский кроссовер с семью посадочными местами и современным дизайном. В продаже действительно есть варианты этого автомобиля за 350 000 руб. Модель CX7 имела сразу несколько недостатков – ненадежная конструкция турбины, повышенный расход топлива и налог. Сюда же можно отнести и часто встречающиеся проблемы с подвеской. В целом машину нельзя назвать удачной, поэтому ее сняли с производства еще в 2012 году. Но если есть желание приобрести автомобиль с хорошим дизайном, этот вариант станет одним из лучших решений.

Land Rover Range Rover

Люксовый SUV, который выпускается под маркой Land Rover. За этой моделью тоже закрепилась не лучшая слава – многочисленные проблемные места в конструкции и очень дорогое обслуживание. Из-за этого на вторичном рынке машина стоит не много.

Audi A8 DIII

Когда-то эта модель относилась к премиум-классу и даже являлась флагманом компании. Машину можно купить за 300 000 руб., но важно понимать, что она будет требовать немалых вложений.

Фото: wikipedia.com, auto.com