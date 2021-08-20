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«Революции не хотим, хотим эволюции». Что обсуждали на встрече Путин и Меркель

«Революции не хотим, хотим эволюции». Что обсуждали на встрече Путин и Меркель
Иллюстрация: ТАСС

Канцлер ФРГ Меркель в последний раз посетила РФ в этом статусе. Политики обсудили переворот в Афганистане и заключение Навального. Путин попросил вступиться за «Северный поток» на встрече с Зеленским.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

В пятницу, 20 августа, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они продолжались почти три часа. В переговорах также участвовали глава МИДа РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков — со стороны России, а также официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф — от Германии. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев по итогам встречи отметил, что переговоры прошли «как всегда отлично», передает ТАСС.

Для двух лидеров эта встреча стала первой с начала пандемии и в то же время прощальной: Меркель решила не выдвигать свою кандидатуру на сентябрьских выборах и, таким образом, скоро покинет пост, который занимала с 2005 года. Перед переговорами с Путиным она посетила могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду и возложила к мемориалу венок с лентами в цветах немецкого триколора. Владимир Путин заявил, что в России всегда будут рады приезду Меркель, даже когда она покинет свой пост.

На пресс-конференции после встречи Путин впервые прокомментировал переход Афганистана под власть радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ):

Движение «Талибан» контролирует почти всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить. Сейчас важно не допустить проникновения террористов в соседние государства, в том числе под видом беженцев, а процесс «наведения общественного порядка» талибами должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН. Что касается операции [НАТО] в Афганистане, то успешной ее назвать, конечно, нельзя. Но не в наших интересах топтаться сейчас на этом месте и говорить об этом как о каком-то провале.

Для Берлина, по словам Меркель, приоритет — оказание помощи людям, которые сотрудничали с Германией на протяжении 20 лет присутствия в регионе НАТО:

Я проинформировала о том, что с немецкой точки зрения сейчас приоритетным является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией, дать им безопасное убежище в Германии и вывезти как можно больше этих людей в последующие дни в Германию. Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. Те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, должны получить возможность покинуть Афганистан.

Андела Меркель 22 августа посетит Киев, где встретится с главой Украины Владимиром Зеленским. Путин попросил её «повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств». По его словам, у Москвы складывается впечатление, что руководство Украины «решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации» и фактически не собирается выполнять Минские соглашения.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока — 2». В частности, США и Германия заявили, что продолжать транзит российского газа через Украину после 2024 года — в интересах Украины и Европы: Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продления на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать природные ресурсы в качестве оружия против европейских стран.

«Северный поток — 2», по словам Путина, почти завершен: «15 километров осталось по морю, всё». Он на 2 тыс. км короче маршрута через территорию Украины и позволяет в пять раз снизить выбросы в процессе транзита газа в Европу:

Мы готовы <...> и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять — на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ в том числе от наших европейских партнеров: сколько же они готовы у нас закупать? Кроме того, контракт на транзит будет зависеть от состояния украинской газотранспортной системы.

На встрече речь зашла и об оппозиционном политике Алексее Навальном. Меркель назвала приговор Навальному «неприемлемым», а ситуацию вокруг него «угнетающей». Она вновь повторила, что его необходимо освободить.

Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение, — парировал Путин. И попросил Меркель с уважением отнестись к решению российского суда.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Этого требовала ФСИН, которая обвинила оппозиционера в том, что он не отмечался в инспекции после выписки из берлинской клиники.

Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Кроме того, бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон, — добавил Путин.

В конце встречи Владимир Путин пояснил, что Россия мечтает о стабильности. «Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет», — заявил Путин.

Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который провалил Минские соглашения: с этим и был связан ее визит в Россию, цитируют РИА «Новости» немецкого политолога Александра Рара. «Она хочет завершить свое канцлерство позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как «канцлер, который потерял Россию», — сказал Рар.

Конечно, Меркель не хочет признать, что Минские соглашения вообще не работали и не работают. Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было бы хотя бы продвигаться, — добавил эксперт.

В июне Путин встречался с президентом США Джо Байденом. Были ли между ними реальные договоренности и когда мы о них узнаем, в интервью DK.RU рассуждал известный журналист, бывший собкор Первого канала в США Владимир Сухой.

Автор: Андрей Широков
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