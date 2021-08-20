Свердловские ученые получат федеральные деньги на борьбу с парниковыми газами

Правительство России направит в Уральский федеральный университет (УрФУ) 80 млн руб. на создание карбонового полигона. Ученые говорят, что этих денег мало.

Первый на Урале карбоновый полигон будет создан в Свердловской области. Правительство РФ выделяет финансирование на оборудование научной площадки, пишет портал 66.RU со ссылкой на директора ботанического сада УрФУ Виктора Валдайских.

Финансирование выделено на 2021–2022 годы — по 40 млн руб. Как рассказал 66.RU ученый, сумму этого года потратят поровну на проведение исследований и закупку оборудования — на каждую статью расходов по 20 млн руб. При этом Виктор Валдайских сообщил, что консорциум вузов и промышленников, привлеченных к созданию полигона, оценивает затраты только на оборудование в 150 млн руб.

Государство нам сказало: «ищите сторонних партнеров». Письма поддержки проекта получены от группы «Синара» и «Трубной металлургической компании», но никакой конкретики по финансированию пока нет, — цитирует ученого 66.RU.

Более ясная ситуация с самой организацией полигона. Он будет действовать на двух площадках — Коуровской обсерватории и учебно-опытного лесхоза Уральского государственного лесотехнического университета недалеко от Северки. В проекте будут также участвовать представители других университетов и НИИ: Уральского государственного аграрного университета, Института экологии растений и животных УрО РАН, Института промышленной экологии УрО РАН, Института математики и механики УрО РАН, Ботанического сада УрО РАН.

Наша задача — выяснить, уральские леса больше поглощают углекислого газа или выделяют. С тем оборудованием, что есть, мы уже изучаем количество запасенного углерода в почве, древесине и лесной подстилке, а также параметры фотосинтеза и дыхания растений, состав древесной и травянистой растительности. Кроме того, начаты исследования динамики концентрации углекислоты в атмосферном столбе над полигоном, — пояснил руководитель проекта.

Также, по его словам, отбираются потенциальные площадки под карбоновые фермы и перспективные растения для них.

Карбоновые полигоны — это территории, куда мы не вмешиваемся, где сформирована растительность, характерная для нашего региона: темнохвойные, светлохвойные леса, другие природные сообщества. Карбоновые фермы — это продолжение и развитие проекта. С их помощью мы можем интенсифицировать процесс: засаживать территории высокопродуктивными растениями и таким образом искусственно увеличивать скорость связывания углекислого газа, — рассказывает директор ботанического сада УрФУ Виктор Валдайских.

Как уточнили в пресс-службе УрФУ, уже сейчас в ботаническом саду университета выращивают растения, которыми могут засадить карбоновые фермы — это как однолетние, так и многолетние растения, к примеру, Горец Вейриха или ваточник сирийский, а также некоторые другие многолетние высокопродуктивные травянистые растения.

Ваточник сирийский — кормовая культура. Он очень стойкий, у нас разросся активно, пророс даже из асфальта, — отмечает инженер ботанического сада УрФУ Татьяна Оконешникова. — Кроме того, для карбоновых ферм подходит мордовник шароголовый. Помимо того, что он высокоактивен в связывании углерода, в нем еще содержатся алкалоиды — лекарственные вещества.

Растения можно экологично утилизировать, уверены ученые. Какие-то виды использовать в качестве биотоплива, какие-то — для корма животным, а третьи — в пищу для людей, как, например, амарант.

Из семян амаранта делают муку с высоким содержанием полезной аминокислоты — лизина. При этом амарант — одно из немногих растений так называемой группы C4-фотосинтеза. Это означает, что у таких растений процесс связывания углерода в три-четыре раза эффективнее, чем при обычном фотосинтезе. Поэтому эти растения крайне перспективны для карбоновых ферм, — пояснил Виктор Валдайских.

Напомним, карбоновый полигон — участок земли с типичной для территории рельефом, почвой и растительностью, на котором проводят эксперименты для контроля баланса климатически активных газов природных экосистем. Пилотный проект создания в России карбоновых полигонов запущен Минобрнауки РФ в 2021 году. Помимо нашего региона, такие площадки будут созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской и Тюменской областях.

Ранее DK.RU публиковал выдержки из интервью доктор биологических наук, сотрудника лаборатории дендрохронологии УрО РАН и лаборатории УрФУ Рашита Хантемирова. Говоря о способах решения климатических проблем, ученый отметил, что нужно уменьшить, а потом остановить парниковые выбросы:

Меры нужно принимать сейчас, потому что это инерционный процесс. Даже если мы сейчас остановим все промышленные выбросы, то концентрация парниковых газов в атмосфере будет оставаться высокой многие десятилетия и потепление будет продолжаться. Мы сейчас ощущаем эффект выбросов, которые были лет 30-40 назад. А текущую ситуацию мы оставим в наследство нашим детям, и им придется расхлебывать в 10 раз больше. Даже если кажется, что атмосфера охладится, то в океане запасов этого тепла еще очень много. И это долго будет сказываться на климате.

Напомним, что на днях был опубликован отчет Межправительственной комиссии по изменению климата. В нем появился атлас, на котором можно посмотреть прогноз по каждому конкретному региону, в том числе Уралу. DK.RU рассказывал, что согласно атласу уже к 2040-м годам на Урале 2-3 дня в году будет +40°С и выше. К 2070-му такая аномальная для региона жара будет держаться уже до семи дней.