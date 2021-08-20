Почему у власти всегда стоят мерзкие эгоисты? Ученые разбираются с причинами и следствиями

Очень часто образ "бог босса" ассоциируется с не очень приятным человеком, не знающим, что такое эмпатия и смех. Откуда в головах людей разных стран это убеждение?

В обществе бытует мнение, что многие успешные люди… не слишком приятные. В кино и сериалах большие боссы, как правило, весьма мерзкие личности, часто добивающиеся положения агрессией.

Но, может быть, этот стереотип не отражает действительность, пишет The British Psychological Society. В рамках нового исследования, опубликованного в PNAS, ученые Калифорнийского университета в Беркли и Колби-колледжа рассказали, как наблюдали за людьми в течение четырнадцати лет, чтобы увидеть, что происходит в жизни менее приятных из них.

Оказалось, что у эгоистичных, агрессивных и склонных к манипуляциям людей нет реальных преимуществ на работе — не потому, что такое поведение не приносит пользы, а потому, что положительные и отрицательные воздействия нейтрализуют друг друга.

Изначально ученый Кэмерон Андерсон и его коллеги измерили «большую пятерку» черт среди 457 студентов университета. Спустя четырнадцать лет, когда эти бывшие студенты уже активно работали, команда определила их уровень власти в организации, а также то, как они сами оценивали свое влияние на работу и организационную культуру — насколько агрессивными, критикующими, дипломатичными или эгоистичными они себя чувствовали.

Те, кто в первом тестировании был отнесен к неприятным личностям, не обладали большей властью, независимо от возраста, пола или этнической принадлежности. Это позволяет предположить, что эгоизм и агрессия не приводят к более высоким уровням власти или достижений.

Во втором исследовании команда более внимательно изучила поведение на рабочем месте в другой группе, за которой наблюдали аналогичным образом. Поведение было сгруппировано по четырем категориям: доминирующее поведение (например, «я готов запугивать других для достижения важных целей»), дипломатичное поведение (например, «я строю союзы с важными людьми»), социальное поведение (например, «я забочусь о благополучии окружающих») и мудрое поведение (например, «я вношу важный вклад в успех своей команды»). Коллеги тоже оценили участников по тем же принципам поведения на рабочем месте, а также по уровню власти и организационному рангу.

Рейтинги коллег в основном совпадали не только друг с другом, но и с собственными оценками участников, что позволяет предположить, что самооценка была довольно точной. И результаты показали, что те, кто проявлял более доминирующее, дипломатичное, социальное и мудрое поведение, обладали властью более высокого уровня. Люди, которые 14 лет назад были более экстравертными, чаще попадали в каждую из этих категорий, делая, по выражению исследователей, «все правильно» для достижения большего влияния. Однако люди с неприятным характером проявляли только более доминирующее поведение и реже — социально-ориентированное.

Если вы неприятный человек, эгоизм может в некоторой степени усилить вашу власть, но отсутствие щедрости и доброты сведет все на нет.

Но порой может быть иначе. В области, где социально-ориентированное поведение не ценится и не особенно полезно, неприятные люди займут руководящие должности с большей вероятностью.

Явно появилась тема для будущих исследований: становятся ли люди более эгоистичными и неприятными, когда занимают руководящие посты, и помогают ли им подобные черты сохранять это положение? Возможно, власть на самом деле развращает, но, может быть, и это всего лишь стереотип.