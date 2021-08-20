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«Дети вместо цветов»: лечение ребенка в подарок на 1 сентября

«Дети вместо цветов»: лечение ребенка в подарок на 1 сентября
Иллюстрация: фонд «Алеша»

Благотворительная, и, как ее охарактеризовали в сетях, «разумная» акция для всех школьников: вместо 30 букетов учитель получает один, собранные деньги идут в помощь больным детям.

1 сентября для вашего супергероя! Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алеша» и подарите своему ребенку праздник.

Прием заявок на «Дети вместо цветов» стартовал. А значит вы прямо сейчас можете стать участником масштабной и самой доброй акции российских школьников. Спасите жизнь, научите своего ребенка добру и станьте частью большого праздника вместе со всей страной.

На этом сюрпризы не заканчиваются! Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алеша», получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут еще интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

Суть «Дети вместо цветов» в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребенка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за нее девочка может лишиться ноги. Ее спасет дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8 раз. И каждый раз акция становилась настоящим праздникам для всех участников — школьников, учителей, родителей. А еще приносила очень много добра, помогала детям, спасала жизни.

Станьте частью этого большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! От этой замечательной возможности вас отделяют всего пара кликов и минута вашего времени — столько в среднем занимает оформление заявки.

Вот самая короткая инструкция для участников:

  1. На странице https://aleshafond.ru/social/help_september выберите формат участия и оставьте заявку.
  2. Купите учителю 1 букет от класса.
  3. Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой.
  4. Получите яркие и полезные подарки.
  5. У вашего ребёнка будет настоящий праздник!

Сделать доброе дело и спасти жизнь ребёнка действительно можно так просто! Ни в коем случае не откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению, ограничено. Ваша заявка на участие в «Дети вместо цветов» с фондом «Алеша» — это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!

Автор: Александра Клименко
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