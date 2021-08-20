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«Лопни шарик» уходит в прошлое». От входа в ЦПКиО уберут аттракционы из 90-х

«Лопни шарик» уходит в прошлое». От входа в ЦПКиО уберут аттракционы из 90-х
Иллюстрация: www.ekmap.ru

Администрация Екатеринбурга передала Центральному парку культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) участок на улице Ткачей, который находится у входа в парк.

#ОТДЫХ#ЦПКИО#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал распоряжение, по которому у ЦПКиО появилась новая собственность. Об этом мэр рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

Неприглядные аттракционы, которые всех раздражали около входа в Парк Маяковского, больше там не появятся. Подписал постановление предоставить ЦПКиО земельный участок, расположенный на улице Ткачей, в постоянное пользование, — сообщил Орлов своим подписчикам и добавил: — «Лопни шарик» уходит в прошлое. А главный парк Екатеринбурга продолжает двигаться в будущее.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алексей Орлов (@glava.ekb)

Как пояснили в пресс-службе мэрии, до нового распоряжения администрация парка не имела законных оснований влиять на работу этих аттракционов.

Уличные развлечения, о которых идет речь, формально находились за пределами территории муниципального учреждения. У администрации парка не было возможности даже следить за безопасностью и добросовестностью оказываемых услуг»,— говорится в сообщении мэрии.

Право на участок будет зарегистрировано через несколько дней, после это руководство парка решит, что разместить на новой территории.

Напомним, об обновлении ЦПКиО заговорили несколько лет назад. Однако изменения, которые действительно порадовали горожан, начались только в прошлом году, когда главой парка стала Екатерина Кейльман. За время ее работы в парке обновили фудкорт, свои заведения стали открывать рестораторы города. Зимой 2020 г. в ЦПКиО запустили обновленный каток. В начале 2020 г. Екатерина Кейльман решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». В частности, было демонтировано колесо обозрения. В конце мая 2021 г. стало известно, что Екатерина Кейльман написала заявление об увольнении с поста директора с 1 июня. Свое решение она объяснила постояным давлением и стрессомКак сообщал DK.RU, новым руководителем ЦПКиО стал Павел Зубакин, который ранее был заместителем директора парка по общим вопросам.

Также мы писали, что Управление культуры администрации Екатеринбурга готовит дорожную карту развития ЦПКиО. Основой для концепции стал проект, который проходил общественные обсуждения два года назад. Его готовили голландские специалисты. Большая часть идей, предложенных голландцами, будет учтена. В частности, «партерный парк» — пространство, разбитое на множество локаций с различным функционалом, от выращивания клумб до чтения лекций на открытом воздухе.

В дорожной карте предусмотрена и реновация аттракционов, однако пока неясно, за счет каких средств она будет производиться. По подсчетам управления культуры, чтобы обновить развлекательную зону, необходимо 500 млн руб.

Один вариант — отдать аттракционы в концессию. Другая возможная стратегия — вкладывать бюджетные средства, по 100 млн в год. Это выгодно, срок окупаемости там короткий  — по 5-7 лет, — приводил DK.RU слова главы управления культуры Екатернибурга Ильи Маркова.

Автор: Инна Вейн
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