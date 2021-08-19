Из Кольцова запустят рейсы на курорты Египта. Если разрешит оперштаб

Авиакомпания Red Wings намерена выполнять полеты из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Однако пока неизвестно, получит ли перевозчик разрешение на эти рейсы.

В расписании аэропорта Кольцово появились рейсы на египетские курорты. Перевозку планирует выполнять компания Red Wings начиная со 2 сентября. Вылетать из Екатеринбурга самолет должен в 02:20 по четвергам.

На день позже, 3 сентября, запланирован первый рейс того же перевозчика в Шарм-эль-Шейх. Планируется, что на этот курорт самолет из Екатеринбурга будет вылетать каждую пятницу также в 02:20. Red Wings имеет допуск Росавиации на полеты по этим направлениям. Однако гарантий, что рейсы состоятся в заявленное время, нет: оперштаб России пока не принял решение о том, какой перевозчик будет выполнять рейсы из регионов. Всего заявки на разрешение полетов подали восемь авиакомпаний.

Отметим, что улететь в Египет из Екатеринбурга можно и сейчас. Однако это будут не курорты Красного моря: два рейса в неделю выполняют авиакомпании Azur Air и Royal в Каир. Оттуда туристам приходится совершать на автобусе 6-8-часовую поездку на побережье.

Как рассказывал DK.RU, 8 августа президент РФ Владимир Путин подписал документ, согласно которому указ о запрете полетов из России в Египет, кроме рейсов в Каир, признан «утратившим силу». Напомним, рейсы в Египет были запрещены после теракта 31 октября 2015 г., когда на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха, взорвалась бомба, погибли 224 человека.

16 августа оперштаб России заявил, что разрешит вылеты на египетские курорты из региональных российских аэропортов, где восстановлено международное авиасообщение — Екатеринбург попадает в это число. Назначать перевозчика, который будет выполнять эти рейсы, будет правительство России.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/733370.html

Отметим, что возобновление прямых рейсов на египетские курорты стало из самых ожидаемых новостей последних месяцев:

Спрос на курорты Египта даже с продолжительным трансфером из Каира был высоким, исходя из этого мы рассчитываем на его увеличение сразу после открытия продаж туров с прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Программы в Каир будут корректироваться на прямые рейсы на курорты в ближайшее время. На расчет цен и открытие продаж потребуется не более недели, — прокомментировали новость о разрешении полетов в Anex Tour.

При этом уральские эксперты туристического рынка отмечают, что для Екатеринбурга один рейс в неделю по каждому из направлений — это мало.

Проблему доступности Египта [для широких масс] это не решает, скорее речь идет о расширении «туристического ассортимента» для жителей Екатеринбурга. Мы ждем, когда разрешат полеты тем восьми операторам, которые изъявили такое желание. Даже если операторов будет четыре, то уже будет основание для ценовой конкуренции, что может сделать Египет тем массовым доступным направлением, которым он когда-то был, — заявил СМИ руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Отметим, количество зарубежных рейсов из аэропорта «Кольцово» постоянно увеличивается. Так, с 24 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» начала летать в Ираклион по четвергам. С 25 июля по воскресеньям можно улететь в болгарский Бургас. Также в июле из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Мексику. Перевозчиком стала авиакомпания Azur Air.

Также DK.RU писал, что Росавиация выдала разрешения на организацию рейсов из Екатеринбурга по трем новым зарубежным направлениям: на Кубу, Мальдивы и в Сербию. Раньше перелеты туда совершались только из Москвы.