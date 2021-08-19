«Финико»: как развалился «супербизнес, которым даже заниматься не нужно»
Инвестиционная компания Кирила Доронина якобы зарабатывала на криптовалюте. Несмотря на потерю денег, участники пирамиды боготворят ее создателя за «помощь бедным, которую не оказывало государство».
«Финико» — это «система генерации прибыли», которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на Московской бирже, Чикагской сырьевой бирже, Forex и BitMEX 24 инструментами, в том числе, криптовалютой, долларами и нефтью, говорил на очередной презентации в апреле 2020 года один из основателей пирамиды Кирилл Доронин. Эти инструменты, по его словам, могут приносить около 5% доходности в день. Он утверждал, что трейдеры «могли вмешаться в любое из событий, которые приводят к потере денег на рискованных инструментах рынка, и остановить дефолт». Даже при самых худших раскладах трейдеры якобы зарабатывали 1% в день, который «Финико» и обещала «инвесторам».
Материал о том, как работала «вторая после МММ» пирамида, выпустил журнал Forbes. DK.RU выбрал главные факты.
На сегодня к нам обратились почти 150 пострадавших, примерно половина из них брали кредит, чтобы вложиться в «Финико», самый крупный ущерб — $90 000 (около 6,5 млн рублей), — отмечает управляющий Федеральным фондом по защите вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. — Судя по количеству обращений, запросов в «Яндексе», активности в соцсетях — это крупнейшая пирамида после МММ 2011 года, потому что общий ущерб мы оцениваем не менее чем в 6 млрд рублей.
«Воронка продаж» у «Финико» была классической для финансовых пирамид. В компании действовала реферальная программа, которая предлагала тому, кто «приведет друга» 5% от суммы первого вклада каждого нового участника, 1% от суммы на личном депозите «лидера» ежемесячно и «звезды» в системе мотивации. Самый высокий могли получить те, у кого сумма вложений его и тех, кого он привел, превысит $1 млн. Также в системе было несколько вице-президентов, которые принесли в «Финико» больше $10 млн. Доронин говорил, что «через систему прошли от 800 000 до 1 млн людей».
От других пирамид проект отличался комплексным предложением услуг с четырьмя программами и предлагал щедрую реферальную систему. «Как правило, пирамиды специализируются на одном продукте, Доронин предложил целый букет, и этот подход оказался, похоже, очень эффективным», — говорит Марат Сафиулин.
Бессрочный депозит «Индекс CTI» обещал доходность 20-25% в месяц. Минимальная сумма инвестиций в 2020 году составляла $1000, ближе к лету 2021 выросла до $20 000. Такой депозит, например, купила 46-летняя Лариса Румянцева из Соликамска. Она смогла получить назад только 100 000 руб.:
Я действительно сначала получала 1% от своих вложений каждый будний день, но в июле доход упал до 0,6%, а потом и вовсе обнулился. Ради вложений в пирамиду она взяла три кредита — в общей сложности на 1,76 млн рублей. В начале июля все ломанулись вытаскивать деньги, знакомые успели вывести процентов 30% от вложенной суммы. Я не знаю, что делать, но знакомый юрист посоветовала обанкротиться.
Еще две программы были ориентированы на кредиты или крупные покупки. В пакете «ZK35» «Финико» обещала выплатить за 10 месяцев любую задолженность клиента, например, кредит или ипотеку, если он внесет 35% от долга в организацию. Программа «AT35/KV35», по которой клиент вкладывал 35% стоимости будущих квартиры или автомобиля, обещала, что через четыре месяца клиенту придет полная сумма покупки. Подписавшиеся на этот продукт клиенты должны были в течение 30 календарных дней после получения всей суммы от «Финико» прислать подтверждающий покупку документ, иначе аккаунт блокировали.
Эту информацию подтверждает 48-летняя бухгалтер-экономист Лариса из Астрахани, которая вложила 250 000 руб. в январе 2021 года и купила Renault Sandero за 800 000 руб. в мае, добавив около 100 тыс. руб. от продажи старого автомобиля. «У меня остался неоплаченный кредит, который я брала на первый взнос, но в целом я довольна», — заключила Лариса.
И, наконец, кэшбэк-программа CBS One предполагала, что клиент положит на счет $100-5000 и будет получать 6% в месяц, а также 15-25% от суммы любой покупки, если клиент прикреплял чеки в личном кабинете.
Все расчеты внутри «Финико» производились во внутренней валюте — цифронах (CFR). Ее нужно было покупать за биткоин или криптовалютный токен Tether, при этом курс цифрона был один к одному — один токен равен одному доллару. Цифрон не торговался на биржах, а его стоимость контролировалась «Финико». В декабре 2020 года организаторы создали на блокчейне Ethereum другой токен — FNK и выпустили его на бирже Uniswap, позже на Bithumb, а в июне 2021 года сделали FNK главной валютой расчетов с пользователями «в рамках легализации денежных средств», для того чтобы «создать допдоход не только на продуктах «Финико», но и от мировой рыночной конъюнктуры». К 17 июня 2021 года FNK стоила $217, согласно Coinmarketcap. На следующий день его курс упал до $99. Сегодня за валюту «Финико» дают чуть больше 30 центов.
Когда все деньги перевели в NFK, цена за токен выросла с 1000 рублей до 5000 рублей, потом началось резкое падение до 100 рублей. «В начале июля перестали приходить дивиденды, хотя я думаю, что июньские дивиденды были просто цифрами на мониторе», — говорит 17-летний Максим из Казани. Он узнал о «Финико» от знакомого: Максим поверил в проект, продал квартиру, которую сдавал в аренду, и купил 20 индексов CTI за 1,5 млн рублей, получая с них в день около $200.
Я не верю, что в компании работали трейдеры, правда, и зла как на Доронина, так и на человека, который меня позвал, не держу. Я не буду подавать иски, потому что сам в это вложился, если бы я в это не влип, то влип бы позже и на все 5 млн, а теперь и родственники знают, что в такое влазить не нужно, — говорит Максим.
Участники пирамиды могли открыть партнерский офис. Представитель «Финико» Кристина Гульцман открыла офис на 55 этаже в «Москва Сити» — для тех, кто хочет «зажигать и увеличивать свой доход». Одна из гостей вечеринки по поводу открытия описала «Финико» как «супербизнес, которым даже заниматься не нужно». Офисы позволяли находить клиентов в разных странах. 40-летняя жительница Ниццы Арина в феврале 2021 года вложила в компанию €2000, а ее знакомая семья из французского Вильнёв-Лубе — около €200 000, которые они копили на квартиру для себя и своих восьмерых детей. По ее словам, в Ницце офис располагался на улице Кронштад.
Это самый-самый центр, у них даже была реклама в русскоязычной газете «Монако и Лазурный берег», но все почему-то молчат о пострадавших из Европы. Организаторы «Финико» в Ницце воспользовались тем, что город на 90% живет туризмом. За время пандемии индустрия умерла и уже разложилась, поэтому люди не знали как жить дальше и несли то, что они накопили за годы.
Дело против «Финико» об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) прокуратура Татарстана возбудила еще 7 декабря 2020 года, Доронин проходил по нему свидетелем. По данным следователей, «Финико» неправомерно привлекли с августа 2019 года не менее 80 млн рублей. Пресс-служба Центробанка сообщила, что на сегодня регулятор оценивает ущерб в сумму выше 3 млрд рублей. Примерно через полторы недели, 16 декабря, в пяти офисах компании прошли обыски, но тогда никого не задержали. Центробанк подтвердил данные следователей и выявил признаки финансовой пирамиды.
У Кирилла Доронина в «Финико» было три партнера — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович. Марат Сабиров отвечал за криптопроцессинг, как сам Доронин говорил в интервью изданию «Бизнес Online», он считал его «безумно талантливым человеком в крипте». В Эдварде Сабирове, который отвечал за подбор трейдеров, Доронин видел человека, который «способен делать 3% в день, хоть на семечках». Зыгмунт Зыгмунтович бывший помощник Доронина по другим проектам, он выполнил функции «склейки» — синхронизировал работу трейдеров, которых к тому моменту стало больше 50 человек. Доронин называл себя главным «маркетологом, идеологом и стратегом компании».
Теперь Доронин рассказывает о пытках и вероломстве партнеров. В начале июня он почувствовал «эмоциональный холод» от Эдварда Сабирова, у которого было 80% денег «Финико»: сначала партнер отказался перечислить на лицевой счет деньги для операционной деятельности, объясняя это блокировкой со стороны брокера, а затем не приехал на встречу. По словам Доронина, 1 июля неизвестные в костюмах химзащиты похитили мужчину когда он отправился в Турцию «развивать криптовалютный рынок». После 11 часов пыток он был вынужден перечислить преступникам $50 млн, но с кошельков компании, а не пользователей, говорит Доронин. Когда он вернулся в Россию, Марат Сабиров и Зигмунтович не пришли на встречу, а чуть позже и вовсе перестали выходить на связь. В это же время, отмечают опрошенные Forbes клиенты «Финико», начались проблемы с выводом денег.
19 июля 2021 года Доронин в прямом эфире Instagram пообещал, что «начиная с завтрашнего дня» он рассчитается со всеми вкладчиками. Но через 11 дней «предприниматель» был арестован по статье о мошенничестве (159 УК РФ) — максимальное наказание по ней 10 лет.
Юридического лица у «Финико» не было, но был бренд, который усиленно раскручивался как в социальных сетях, так и с помощью семинаров, в том числе и в регионах. Регулятор опубликовал семь доменов, которые относились к бренду «Финико» — finiko.ru (дата регистрации — 27 сентября 2018 года), finiko.space (31 декабря 2020 года), thefiniko.com (3 февраля 2020 года), finiko.link (31 января 2020 года), zk35.ru (12 сентября 2019 года), finiko-kazan.ru (28 апреля 2020 года) и finiko.monster (сейчас домен свободен). Все сайты, кроме finiko.monster, зарегистрированы на частное лицо. Ни один из этих сайтов сейчас не работает, но зато функционирует, например, finikoru.com, finiko-official.ru и investclub54.ru.
Клиенты «Финико» заключали соглашение с Дорониным и компанией CYFRON FNK LTD, которая была зарегистрирована в Сент-Люсии (юридический адрес Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Groslslet, Saint Lucia). Адвокат Доронина настаивал, что «в пользовательском соглашении никто не гарантировал даже возврата тех средств, которые передаются в управление». В пункте 4.2 говорится о том, что «клиент признает, что компания не несет ответственность за убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате каких-либо действий, оказываемых услуг, выполняемого поручения, в соответствии с настоящим договором».
Такой пункт часто включают в свои договоры инвестиционные компании, но обычно он касается убытков, которые не зависят от действий брокера, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин:
Это филькина грамота, которая не защищает инвестора. Также пункт 5.6, который гласит, что клиент не может прекратить действие договора досрочно, противоречит нормам как российского, так и международного права. Компания снимает с себя вообще какую-либо ответственность.
Интересно, что у Доронина хватает защитников: на сайте Change.org есть сразу две петиции — против Доронина и группы лиц, где кроме четырех основателей «Финико» фигурируют еще девять человек, и за Доронина, где анонимные авторы попросили «прекратить незаконное преследование Кирилла Доронина и изменить арест на подписку о невыезде». Первую петицию подписали чуть более 4000 человек, вторую — в три раза больше. «После ареста Кирилла у меня чувство, как будто кто-то умер, потому что он человек слова, который до последнего выходил на связь и не заставлял никого брать кредиты», — рассказывает 20-летняя Елена из Ростова-на-Дону. Она подписала петицию за Доронина:
Мама привела меня в «Финико», попросила сфотографировать меня, и я поняла, что это для какой-то верификации, сначала нервничала, а потом мне пришло 15 000 рублей, это моя месячная зарплата. За неполный год мы с мамой успели вывести все вложенные деньги и уже получали дивиденды. Доронин дал нам возможность пожить хотя бы пару дней как люди, отпраздновать день рождения в ресторане, первый раз за пять лет поехать отдыхать на три дня, Доронин делал хорошие вещи — те, которые не делало государство, он помогал бедным.
Сейчас Доронин находится под арестом по обвинению в хищении 13 млн рублей. В пятницу, 13 августа, Вахитовский районный суд Казани оставил эту меру пресечения без изменений. На одном из сайтов компании написано, что партнеры «Финико» широко представлены в Казахстане, Узбекистане, Болгарии и Южной Корее. Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка признало «Финико» финансовой пирамидой 13 июля 2021 года, в этот же день в Алма-Ате возбудили уголовное дело.
Еще в июле МВД говорило о том, что у них нет ни одного потерпевшего, но сегодня клиенты «Финико» пишут сотни заявлений, а ЦБ и общественные организации оценивают ущерб в миллиардах.
Напомним, Finiko — вторая рухнувшая за этот год пирамида. В начале июня были арестованы топ-менеджеры QBF, которая работала в крупных городах России под видом инвестиционной компании. QBF делала упор на состоятельных клиентов, сообщал DK.RU.