Власти хотят запретить бизнесу зарабатывать на одном из исторических брендов Урала

Предприниматели, использующие в своей продукции изображения Шигирского идола, получили письма от Свердловского краеведческого музея с требованием не эксплуатировать бренд без согласования с ними.

Некоторым организациям могут запретить эксплуатацию образа Шигирского идола. Организаторов полумарафона «Шигирский идол», представителей кластера «Гора Белая» и еще ряд организаций пригласили на встречу с директором Свердловского краеведческого музея Натальей Ветровой, сообщает ЕАН. Как рассказал изданию Андрей Уткин, организатор трейла «Шигирский идол», прошедшего под Дегтярском, о серьезных претензиях со стороны музея речи нет:

Нас попросили не эксплуатировать эту символику без согласования, а также предложили явиться на встречу, чтобы обсудить условия использования бренда, — рассказал Андрей Уткин.

Как поясняют эксперты, запретить эксплуатацию исторического бренда можно: это предусмотрено законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». В документе прописано, что «производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев».

Шигирский идол — предмет изобразительного искусства, авторы которого неизвестны. Нужно понимать, что это народное достояние и у его использования должны быть ограничения. Это экспонат эксклюзивный и на него действующее законодательство распространяется так же, как и на изображение картины известного художника, — приводит ЕАН слова адвоката Андрея Еланцева.

Отметим, в беседе с ЕАН Андрей Уткин отметил, что предприниматели ни на какие особенные права на бренд не претендуют.

Мы очень рады, что древнейшая скульптура находится именно в Екатеринбурге. На мой взгляд, мы должны максимально активно популяризировать Шигирского идола, — считает организатор трейла.

При этом Уткин отметил, что пока, к сожалению, о реликвии знают мало — не более 5% из 650 участников забега владели такой информацией.

Мы планируем предложить музею использовать их площадку для выдачи пакетов участникам забега: пусть спортсмены сами увидят, прикоснутся к древней реликвии, — рассказал предприниматель в беседе с ЕАН.

Напомним, Шигирский идол — самая древняя известная человечеству скульптура. Ее возраст, по последним данным, составляет 12 100 лет. Этот бренд как одну из главных региональных «фишек» активно раскручивает мэрия Екатеринбурга.

Ранее DK.RU публиковал колонку кандидата политических наук Дмитрия Москвина. Исследователь города отмечал, что за рубежом о Шигирском идоле известно больше, чем на Урале: