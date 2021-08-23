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Профессиональный апгрейд: куда отправить учиться своих сотрудников?

Профессиональный апгрейд: куда отправить учиться своих сотрудников?
Иллюстрация: Машиностроительный завод имени М.И. Калинина

Центр ДПО при Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, проводит обучение по рабочим профессиям, в том числе остродефицитным. Слушатели получают и теорию, и площадку для практики.

Региональный межотраслевой Центр дополнительного профессионального образования (Центр ДПО) является одной из ведущих образовательных организаций Екатеринбурга. Здесь собраны современные технологии и программы обучения, а занятия ведут преподаватели-практики. В общей сложности в Центре ДПО преподают более 100 различных программ и выпускают, к примеру, электрогазосварщиков, токарей, фрезеровщиков — одним словом людей, подготовленных к работе на промышленных предприятиях города и области.

Центр ДПО оснащен современной материально-технической базой:

  • Полигоном для отработки практических навыков вождения;
  • Интерактивными классами с токарным и фрезерным оборудованием, тренажерами с копиями пульта станков с ПУ  HEIDENHAIN, SINUMERIK и FANUC;
  • Монтажной мастерской, где отрабатываются навыки сборки и монтажа радиоаппаратуры.

Центр ДПО активно взаимодействует с промышленными предприятиями Свердловской области: АО «УПП «Вектор», АО «УЗГА», АО «ОКБ «Новатор» и др. «Выпускникам» оказывается содействие в трудоустройстве на эти и другие предприятия региона.

Много монтажников РЭА, станочников и дефектоскопистов, обученных на базе Центра ДПО работают и развиваются в стенах АО «ПО «УОМЗ» и АО «ОКБ«Новатор», — отмечают представители Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина.

После прохождения обучения слушателям выдается документ установленного образца, в соответствии с лицензией Министерства общего и профессионального образования Свердловской области рег. № 17791 от 10.08.2015.

Получить дополнительную информацию можно на сайте Центра дополнительного образования, по телефонам (343)329-53-52, 329-54-19 или по электронной почте zik391@zik.ru.

Автор: Гринина Ирина
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