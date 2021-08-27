Зарплата укладчика плитки в Москве — 150 тыс. руб. Как бизнесу конкурировать за людей?

«20-35 летние не понимают понятие «эффективность», что означает насилие к самому себе. Это запускает цепную реакцию, а в итоге: полное исчезновение среднего бизнеса во всём мире». Колонка Дениса Яхно.

Денис Яхно, основатель и президент компании «VitaS Trade»:

— Вирус гуляет всего полтора года, а сколько всего изменилось. Но это ещё цветочки, ягодки вот-вот начнут прирастать и созревать. Итак, чего ждем в ближайшее время? Мой прогноз на 2021-2022 гг.

1 | Давно ли вы покупали автомобиль? Если давно, то уже не торопитесь. Цены поднялись минимум на 50% за последние полгода, потому что автомобилей нет. Нет физически. Катастрофический дефицит. Заказы сегодня принимаются на весну 2022 г. и конца этому не видно.

Почему? Официальный ответ — нет комплектующих, поскольку заводы так и не восстановились после ковида, а большинство не работает до сих пор. А неофициальный попахивает конспирологией, но, тем не менее, верен — подавляющее большинство брендов начали модернизацию производственных линий с ДВС на электродвигатели, а это займёт прилично времени.

В данном случае ковид не более чем предлог, чтобы отсрочить панику на рынке авто. Сейчас, к примеру, «Тойота Хайлендер» стоит от пяти миллионов и ждать очереди минимум шесть месяцев. К 2022 г. ситуация усугубится, очередь дойдёт до года, а там уж никто и вспоминать не будет про покупку — частному автовладению приходит конец. Сейчас в этом мы стремимся к финишу. Это у нас БЫЛО!

2 | Какова зарплата укладчика плитки на рядовой московской стройке? 150 тыс. руб. Зарплаты на стройках за год выросли в два раза и не собираются останавливаться.

Так, например, уже сегодня строители готовы платить обычному разнорабочему без какой-либо приличной классификации 3 тыс. руб. в день, главное, чтобы он не употреблял алкоголь, не зависал в телефоне и не опаздывал. То есть, 90 тыс. руб. в месяц вообще без специальности. Кто может сейчас предложить подобное? Никто.

Именно поэтому большинство сфер ждёт тотальный дефицит рабочей силы и, в первую очередь, это уже ударило (пока легонько) по общепиту. Ведь кто всегда трудился на жарких кухнях? Мигранты. Их теперь совсем немного, а те, кто есть, могут на стройках заработать значительно больше.

В ближайшее время, до весны 2022 г., рестораны и весь общепит в целом будет разъедаться изнутри и сокращаться, сокращаться, сокращаться. Не подумайте, что это только у нас такое горе.

Не так давно я разговаривал с одним ресторатором из Молдавии, который также сетовал на то, что не может открыть рестораны в Румынии, поскольку понимает, что персонал он не найдёт. И рестораны у нас тоже БЫЛИ!

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3 | В чем экономика стартапа отличается от экономики обычного бизнеса? В том, что стартапу прибыль не нужна совсем. Напротив, важно брать больше денег, накапливая долг для того, чтобы стартап быстрее и масштабнее рос — в надежде, что потом некто и за что-то этот стартап приобретёт.

В данном случае скорость роста прямо пропорциональная возможности быть проданным и на верхней точке зафиксировать прибыль. На каждый проданный стартап приходится сорок девять непроданных — такова нехитрая математика современности.

Но дело не в этом, а в том, что для роста стартапов необычайна важна рабочая сила, которая пылесосится изо всех щелей.

Так, например, молодые люди в возрасте до 35 лет, имеющие хоть какую-то голову на плечах и способные к любому виду порядка, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Владивостоке с Новосибирском стоят одинаковые сто тысяч рублей и никак не меньше. Задача в данном случае одна — найти людей и потратить на них деньги.

Что в этом случае делать стандартному бизнесу, который выживает на разнице между доходами и расходами? Уже ничего. Такие зарплаты ему не под силу. Что это означает? А то, что бизнесу придётся тратить время и деньги на переучивание старшего поколения под свои нужды. А это дорого и неэффективно.

К слову, я на свои курсы не беру мужчин старше 47 лет, потому что мозг уж высох, какой бы инфой вы его ни поливали (речь о тех, кто успешным бизнесом не занимался). К 2023 г. у бизнеса крупных городов возникнет кадровый голод без возможности его утоления. Итак, бизнес у нас тоже БЫЛ.

4 | «Другой народ» или люди, которым сейчас от 20 до 35 лет, не понимают понятие «эффективность», что означает насилие к самому себе в первую очередь.

Они отрицают иерархии, авторитарное построение общества, ратуют за справедливость, боготворят собственную ценность и ценность себя на благо общества, словом, ставят под сомнение авторитарную и самую распространенную в мире систему управления, заставляя договариваться владельцев, мотивируя несговорчивость быстрым уходом из компании. А уходят они вместе, потому что изначально солидарны друг с другом.

Куда это всё приведёт? Это приведёт к полному исчезновению любого среднего бизнеса во всём мире, даст возможность крупному бизнесу забрать всё что было и начать договариваться с самозанятыми сотрудниками работать за гроши внутри её псевдо-«бирюзовых» стен.

То есть фабрики, заводы, компании интеллектуальной собственности у нас также БЫЛИ!

К 2023 г. данный процесс перехода вступит в видимую, решающую фазу, из которой выхода уже не будет. Рекомендую именно сейчас начинать набрасывать план выхода из подобной пустыни.

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