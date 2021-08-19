Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
73,46
86,12
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ФАС подозревает пивоваров в демпинге. Будет ли введена минимальная розничная цена?

ФАС подозревает пивоваров в демпинге. Будет ли введена минимальная розничная цена?
Иллюстрация: pixabay.com

Вслед за продуктовыми ритейлерами под прицел Федеральной антимонопольной службы попали производители. Известно, что ведомство проверяет пивоваров на наличие признаков демпинга на этом рынке.

#ЦЕНЫ#ПИВОВАРЫ#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запрашивает у производителей пива информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить, есть ли признаки демпинга на этом рынке, пишет Коммерсант со ссылкой на два источника. Данные могут собираться для формирования позиции относительно введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Ее введение уже несколько лет лоббирует Союз российских пивоваров, объединяющий более 100 предприятий. Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 литр, в пластиковой упаковке — 90 руб. за 1 литр, а при продаже в разлив — 85 руб. за 1 литр.

Председатель Союза Даниил Бриман говорит, что на полках встречается пиво, стоимость которого не может покрывать затраты:

Обязательные расходы при производстве в организации оценивали в 30 руб. за 1 литр. А сегодня себестоимость растет из-за удорожания солода, упаковки, логистики, и демпинг в такой ситуации особенно вредит отрасли.

В ФАС подтвердили, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя «получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга на оптовом рынке пива и пивных напитков со стороны крупных производителей». Анализ ситуации продолжается, результаты станут известны в сентябре.

Член совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский говорит, что транснациональные компании теряют долю в РФ, поэтому пытаются улучшить позиции за счет агрессивных промо. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавляет, что крупнейшие игроки могут позволить себе продавать один бренд из портфеля с большой скидкой и зарабатывать за счет объемов.

Крупнейшие производители пива — «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes — заявили, что «подготовка отчетов для ФАС и ответы на их запросы — обычная практика». Предпосылок для введения МРЦ в последних запросах ведоства они не увидели. А «абсурдные заявления» о наличии демпинга могут быть инициированы отдельными участниками рынка как сомнительный инструмент конкурентной борьбы.

Продажи пива в России по итогам 2020 г. выросли на 3,4% — до 4,9 млрд литров, говорится в отчете NielsenIQ. Доля промо сократилась с 54% до 47%, а средняя цена выросла с 97 руб. до 98 руб. за 1 литр. Доля «Балтики», Heineken и AB InBev Efes в ассортименте снизилась с 58,7% до 57,4%, а их средняя цена осталась на уровне 95,8 руб. за 1 литр. Цены остальных производителей выросли до 107,9 руб. против 103,3 руб. за 1 литр годом ранее.

Впрочем, еще один источник внутри ФАС сообщает, что пока в ведомстве относятся к идее введения МРЦ скептически.

Напомним, в августе Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась работой крупнейших продуктовых ритейлеров: их подозревают в антиконкурентном сговоре. Ранее ФАС начала проверку продавцов люксовых товаров, сообщал DK.RU.

Не все гладко и в винодельческой отрасли. Производство снижается на фоне прошлогоднего запрета на использование иностранного виноматериала. Падение объемов по отдельным категориям достигло 60% в июле.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Нужен не инвестор, а репутация». Как небольшому предприятию стать поставщиком «Газпрома»«Нужен не инвестор, а репутация». Как небольшому предприятию стать поставщиком «Газпрома»
  • «Все, как в городе — свет, вода, газ. Таунхаусы здесь на своем месте»«Все, как в городе — свет, вода, газ. Таунхаусы здесь на своем месте»
  • Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»Куйвашев: «Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге экономически невыгодно»
  • «Экономические элиты формируются из успешных бизнесменов, а не миллиардеров от госбюджета»«Экономические элиты формируются из успешных бизнесменов, а не миллиардеров от госбюджета»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.