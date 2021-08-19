ФАС подозревает пивоваров в демпинге. Будет ли введена минимальная розничная цена?

Вслед за продуктовыми ритейлерами под прицел Федеральной антимонопольной службы попали производители. Известно, что ведомство проверяет пивоваров на наличие признаков демпинга на этом рынке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запрашивает у производителей пива информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить, есть ли признаки демпинга на этом рынке, пишет Коммерсант со ссылкой на два источника. Данные могут собираться для формирования позиции относительно введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Ее введение уже несколько лет лоббирует Союз российских пивоваров, объединяющий более 100 предприятий. Там предлагают установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 руб. за 1 литр, в пластиковой упаковке — 90 руб. за 1 литр, а при продаже в разлив — 85 руб. за 1 литр.

Председатель Союза Даниил Бриман говорит, что на полках встречается пиво, стоимость которого не может покрывать затраты:

Обязательные расходы при производстве в организации оценивали в 30 руб. за 1 литр. А сегодня себестоимость растет из-за удорожания солода, упаковки, логистики, и демпинг в такой ситуации особенно вредит отрасли.

В ФАС подтвердили, что в рамках исследования конкуренции на оптовых рынках алкоголя «получали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга на оптовом рынке пива и пивных напитков со стороны крупных производителей». Анализ ситуации продолжается, результаты станут известны в сентябре.

Член совета Союза российских пивоваров Игорь Хавский говорит, что транснациональные компании теряют долю в РФ, поэтому пытаются улучшить позиции за счет агрессивных промо. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз добавляет, что крупнейшие игроки могут позволить себе продавать один бренд из портфеля с большой скидкой и зарабатывать за счет объемов.

Крупнейшие производители пива — «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes — заявили, что «подготовка отчетов для ФАС и ответы на их запросы — обычная практика». Предпосылок для введения МРЦ в последних запросах ведоства они не увидели. А «абсурдные заявления» о наличии демпинга могут быть инициированы отдельными участниками рынка как сомнительный инструмент конкурентной борьбы.

Продажи пива в России по итогам 2020 г. выросли на 3,4% — до 4,9 млрд литров, говорится в отчете NielsenIQ. Доля промо сократилась с 54% до 47%, а средняя цена выросла с 97 руб. до 98 руб. за 1 литр. Доля «Балтики», Heineken и AB InBev Efes в ассортименте снизилась с 58,7% до 57,4%, а их средняя цена осталась на уровне 95,8 руб. за 1 литр. Цены остальных производителей выросли до 107,9 руб. против 103,3 руб. за 1 литр годом ранее.

Впрочем, еще один источник внутри ФАС сообщает, что пока в ведомстве относятся к идее введения МРЦ скептически.

Напомним, в августе Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась работой крупнейших продуктовых ритейлеров: их подозревают в антиконкурентном сговоре. Ранее ФАС начала проверку продавцов люксовых товаров, сообщал DK.RU.

Не все гладко и в винодельческой отрасли. Производство снижается на фоне прошлогоднего запрета на использование иностранного виноматериала. Падение объемов по отдельным категориям достигло 60% в июле.