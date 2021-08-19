«Как сумасшедший искал инвесторов, чтобы запуститься». Интернету на Урале — 30 лет

19 августа — одна из значимых дат в развитии современного Екатеринбурга. В этот день в 1991 г. Анатолий Лебедев с командой «Урал-Релком» запустили первый интернет-узел. DK.RU вспомнил, как это было.

Анатолий Лебедев, «отец» уральского Интернета, учредитель «Урал Релком-Плюс»:

— В 1989 г. вычислительный центр НПО «Уралэнергоцветмет» объявил конкурс на вакантную должность начальника. Я принял участие и выиграл. Мы занимались бухгалтерией, САПРом и другими расчетами. А поскольку «Уралэнергоцветмет» был территориально распределенным предприятием — с подразделениями в Казахстане, Узбекистане, Киргизии. Вся информация для обработки собиралась в Свердловске. Отчетность передавалась по междугородной телефонной связи — голосом. Письмом такую информацию не отправишь, а других видов связи не было.

В 1990 г. мы закупили советские модемы «Мастак», которые только-только появились в продаже, и развернули сеть передачи данных. Принцип был следующий: созвонившись, два оператора выходят на связь по межгороду с центром в Москве и договариваются, с какой скоростью будут передавать файл. Максимальная скорость — 1200 бит в секунду. Но на ней, как правило, файл с первого раза не проходил. Через какое-то время операторы опять созванивались и пробовали на скорости 600, а потом и 300.

Передача файла занимала минут 10-15 — огромное достижение по тем временам! Вычислительный центр НПО «Уралэнергоцветмет» сразу же стал уважаемой организацией среди компьютерщиков города.

Вскоре я поехал в командировку в Москву. Кажется, чтобы выбить дискеты на 5,25 дюймов — в свободной продаже их не было, приходилось оформлять заказ в министерстве. Там зашел в гости к руководителю моей стажировки в институте атомной энергии (из недр вычислительного центра этого института вырос кооператив «Демос» и акционерное общество «Релком» — они стали первыми интернет-провайдерами в СССР). Личные встречи у нас всегда переходили в обсуждение передовых технологий. Естественно, я рассказал о сети, построенной на модемах «Мастак». А он: «Фигня! Надо заниматься Интернетом!». В общем, поругались даже. Потом помирились. Но я остался при своем мнении: «Москвичи — настоящие буржуи, они всегда витают где-то в облаках».

Но уже через неделю, когда я вернулся в Свердловск и успел хорошо обдумать этот разговор, меня осенило, что я был не прав. Это было похоже на озарение или электрический импульс: я как сумасшедший стал ходить по городу, искать инвесторов, чтобы запустить первый интернет-узел.

Денег «на Интернет» мне, конечно, никто не дал. Но было несколько интересантов, которые помогли с оборудованием. Сначала деятельность велась на базе созданного в 1991 г. МП «ЛИК» (малое предприятие «Лебедев и компания»). Первый компьютер, на базе которого мы собрали сервер, передала компания «Микротест». Помощь оказали Свердловская товарная биржа и «Уралэнергоцветмет», в котором я уже официально не работал, — предприятие предоставило нам и с линиями связи, поскольку обладал не только резервом, но и собственным безопасным соединением «Искра». Без этого у нас ничего бы не получилось — мы бы разорились на междугородних линиях общего назначения. МП «ЛИК» подключилось к сети, которую развивала московская компания «Релком» — они первыми наладили связь с зарубежными серверами и стали соединять между собой регионы СССР. Мы заключили с ними договор и запустили узел mplik аккурат в день начала путча в Москве — 19 августа 1991 г. Теперь этот день считается днем рождения Интернета в Екатеринбурге. А тогда, в далеком 91-м, я, затаив дыхание, читал конференцию о попытке госпереворота. До поздней ночи сидел в сети, собирал сообщения и даже написал заметку о том, что в Свердловске все спокойно и никаких волнений нет. Никто еще ничего не знал — по телевизору показывали «Лебединое озеро». Получается, в городе о путче я узнал одним из первых. Интернета в классическом понимании еще не было, а прото-интернет включал в себя две составляющие — конференции и электронная почта. Первыми пользователями глобальной паутины стали высокообразованные специалисты из научного сообщества. И первые бизнесмены — адрес электронной почты на визитке котировался не меньше, чем дорогой пиджак или иномарка. Наличие ящика подчеркивало статус — особенно при работе с западными партнерами (например, основатель холдинга «4 канал» Игорь Мишин рассказывал мне, что в середине 90-х гг. получил грант в $5 тыс. в том числе и потому, что указал на своей визитке e-mail!). Конференции представляли собой чаты-форумы, где участники в прямом эфире обменивались новостями и наблюдениями. Здесь же происходили обсуждения самых острых политических вопросов, ведь СССР стоял на грани развала и надзорным органам было не до Интернета. Позже в этом формате стали распространяться новости и объявления типа «купи-продай» — и это тоже стало востребовано у предпринимателей первой волны. Чтобы соответствовать высокому званию узла сети «Релком» нужно было постоянно расширять техническую базу. И, о чудо, кредит от областного Центра содействия предпринимательству в 70 тыс. руб. позволил закупить фирменные модемы и офисную технику. В числе наших крупных клиентов была городская администрация. Аркадий Чернецкий стал первым чиновником, который отправил электронное письмо. Вслед за мэрией к нам подключилась областная администрация, параллельно — крупные промышленные предприятия (Уралмаш, УОМЗ, НТМК) и медиахолдинги (АБАК-ПРЕСС, «4 канал»). Клиентов становилось все больше по мере развития частного предпринимательства. Сейчас Интернет изменился. Сегодня сеть используют для глобальных политических и экономических баталий, для пропаганды. Когда мы его создавали, даже представить себе не могли, во что это в конечном итоге выльется. Прогресс всегда имеет непредсказуемые последствия. Полный текст о том, как развивался бизнес Анатолия Лебедева, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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