Цифровизируем финансы. Как не отстать от трендов 2021 г.

О цифровизации сегодня вещают из каждого утюга, сколько можно… Да, это правда. И неправда одновременно. Дело в том, что теперь это точно не модное течение, это необходимость.

Александр Фарленков, основатель Credit.Club, один из героев проекта DK.RU о цифровизации в финансовой среде, говорит:

Цифровизация помогает развивать финансовый рынок и делать его продукты доступнее для клиентов. Взять ту же нецелевую ипотеку: с внедрением технологий кредитование под залог становится проще и быстрее, чем выдача потребительского кредита. Например, при оформлении ипотеки в традиционном виде только на регистрацию обременения в Росреестре уходит от 5–7 дней, а при помощи реализованной интеграции с API Росреестра и создания других сервисов все этапы сделки можно провести за 2 часа. Быстрая регистрация ипотеки позволяет клиентам получить деньги уже сегодня, причем по сниженной ставке (кредитору теперь не нужно закладывать риски невозврата долга — есть залог), а кредиторам — в ускоренном режиме разместить деньги и защитить их предоставленным обеспечением.

И сегодня технологии предлагают для разных по объему компаний из разных отраслей множество удобных, понятных и экономически выгодных инструментов для того, чтобы работа с клиентами/поставщиками/партнерами была автоматизирована, легка и удобна всем участникам рынка.

Как сделать так, чтобы запрос от клиента обрабатывался за 30 секунд без личного участия сотрудника? Как упростить процесс сбора данных для отчетности и гарантировать инвесторам полную прозрачность? Все это сегодня отдано на откуп технологиям. Более подробно читайте в спецпроекте DK.RU.