Wildberries готовится ответить за 2% наценки перед платежными системами Visa и Mastercard

Wildberries обвиняют в недобросовестной конкуренции. У Visa есть шанс показать, что это не скидка, а на самом деле скрытая наценка. Поскольку история уже раскрутилась, ее просто так не замять.

Компании Visa и Mastercard заподозрили Wildberries в недобросовестной конкуренции. Конфликт между иностранными платежными системами и крупнейшим российским онлайн-ритейлером может закончиться крупным судебным разбирательством. С понедельника онлайн-ритейлер ввел скидку в 2% для тех, кто платит за товары с помощью карты «Мир», Системы быстрых платежей или сервиса SberPay. В Visa и Mastercard посчитали, что ритейлер не снизил цену для тех, кто использует российские карты, а, наоборот, повысил на 2% стоимость товаров для держателей иностранных карт. В целом введение скидок выглядит логичным, но «Wildberries не помешало бы подробно объяснить, откуда они берутся», сообщает Коммерсант со ссылкой на собственных экспертов.

Такой подход нарушает права потребителей, поэтому Visa начала расследование, считает представитель международной платежной системы в России Кирилл Агеев:

Мы выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должны быть возможности выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты.

Wildberries категорически отвергает все претензии. Представитель онлайн-ритейлера Валерий Прокопьев уточнил, что формально цена товара не изменилась. Но за счет того, что российские платежные системы берут меньшую эквайринговую комиссию с продавца, чем иностранные конкуренты, у Wildberries появилась возможность просто предоставить покупателям дополнительную скидку.

В стоимость товара входит и услуга трансакции, которую получает сама платежная система. Но размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше экономить, просто выбрав другую платежную систему. Теперь наши пользователи видят, из чего складывается цена на товар, и как они могут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries, — добавил Прокопьев.

Однако председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов считает, что для предоставления скидок у ритейлера должна быть конкретная мотивация:

Например, если вы едете в метро по карте «Мир» и получаете скидку, там все понятно — там есть договор между метрополитеном и НСПК, в котором четко прописано, кто получает, какая практическая целесообразность у этого действия. Я подозреваю, что у Wildberries такого договора нет.

На ситуацию отреагировали и в Федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что причин вмешиваться в ситуацию нет, поскольку Wildberries не занимает доминирующее положение на рынке. И, как говорит партнер юридической компании FBK Legal Сергей Ермоленко, это звучит логично:

Если мы исходим из того, что Wildberries не доминирует на рынке, то здесь просто не найдется антимонопольного состава преступления.

Стоит напомнить, что оператор российской платежной системы (НСПК) принадлежит Центробанку, несмотря на слухи о скорой приватизации. Последние годы власти активно пытаются стимулировать людей использовать карты «Мир». И на фоне этого они вряд ли станут мешать продвигать отечественный сервис. К вечеру вторника ритейлер заявил, что готов к переговорам с Visa и Mastercard, но пока не получал от них предложений.

Как сообщал DK.RU, по итогам 2020 г. Wildberries увеличил выручку на 96% год к году — до 437,2 млрд руб. Число покупателей также выросло вдвое — с 18 млн до 40 млн человек. Половину годовой выручки маркетплейса обеспечил fashion-сегмент.

Владелец Wildberries — Татьяна Бакальчук. С 2019 г. она входит в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes, а в 2020 г. ее состояние выросло до $1,1 млрд.

Историю создания Wildberries читайте в ранних материалах DK.RU.