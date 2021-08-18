Свердловские компании выпустили облигации общей стоимостью 27 млрд руб.

Всего по УрФО совершено 10 выпусков биржевых и коммерческих облигаций на 55 млрд руб. со ставкой купона от 8,1 до 15% годовых. Срок размещения — до 15 лет.

В 2021 г. шесть компаний из Свердловской области разместили облигационные выпуски, сумма заимствований которых составляет 27,3 млрд руб., а ставка 8,1-15% годовых. Два предприятия впервые выпускают ценные бумаги, сообщает РБК со ссылкой на Уральское главное управление Банка России.

Эмитентом с самой большой стоимостью облигаций стал многоотраслевой холдинг группа «Синара», который выпустил долговых бумаг на 20 млрд руб. Приоритетные направления деятельности компании — машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

Производитель нетканых материалов «ТД Синтеком» выпустил ценных бумаг на 100 млн руб. Облигации сети фитнес-клубов Bright Fit стоят 30 млн руб. На 40 млн руб. ценные бумаги разместило красноуфимское сельскохозяйственное предприятие «Простор». Девелоперы «Брусника» и «Атомстройкомплекс» разместили на бирже ценные бумаги стоимостью 6 млрд руб. и 1,15 млрд руб. соответственно.

Всего в 2021 г. по Уральскому федеральному округу совершено 10 выпусков биржевых и коммерческих облигаций на сумму 55 млрд руб. Срок размещения облигаций — от одного года до 15 лет.

Долговые инструменты фондового рынка как альтернатива банковским кредитам набирают популярность. Ежегодно на рынке облигаций появляются новые имена, в том числе малые и средние предприятия, для которых предусмотрены меры государственной поддержки. В частности, мы планируем разъяснять потенциальным эмитентам особенности выпуска таких инструментов, как «зеленые» облигации, ­— отметила начальник Управления корпоративных отношений Уральского ГУ Банка России Наталья Баданова.

Ранее Сергей Гуриев, экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук (Sciences Po), рассказал DK.RU о перспективах мировой экономики после ковида, а также об условиях, при которых стоит инвестировать в российские облигации.