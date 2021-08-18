Повседневное окружение мешает мозгу работать в полную силу. Что не так с вашей жизнью?

Ежедневные привычки и поведение просто убивают мозг. Это не так просто заметить, но после громко прозвучавшего хита вам точно сложнее думать. На что еще обратить внимание: топ-5.

Эксперты уверены, что современный образ жизни плохо влияет на мозг людей. Мы становимся все медленнее, глупеем и теряем способности к творчеству. Это во многом объясняется вредными привычками, которые, на первый взгляд, могут показаться вполне безобидными, пишет Medium.com.

1. Малоподвижный образ жизни

Удаленная работа снизила физическую активность людей еще больше. Службы доставки избавили нас даже от необходимости походов в магазин. И это грозит серьезными последствиями.

Длительное сидение и/или лежание напрямую связаны с сердечными заболеваниями, лишним весом, депрессией и раком. Более того, это ухудшает состояние нейронов, в итоге мы быстрее устаем и испытываем проблемы с концентрацией.

Решение: начать двигаться. Совсем не обязательно нанимать персонального тренера — достаточно будет 20-30 минут активности. Время на прогулку найдется всегда, важно понять это.

2. Множество информации

В 2009 г. среднестатистический американец поглощал около 34 Гб данных за день. Согласно отчету Калифорнийского университета Сан-Диего, примерно за 30 лет эта цифра выросла на 350%.

Постоянный поток сенсорной информации — социальные сети, электронная почта, разговоры и встречи — мешает концентрации и может привести к перегрузке.

Решение: следите за потоком входящей информации и используйте инструменты и техники, которые помогут его минимизировать. Ограничьте потребление социальных сетей, новостей и ненужных сплетен.

3. Громкая музыка

Мы любим слушать музыку в спортзале, на прогулках или просто дома. Любимые хиты хочется слушать максимально громко.

Но громкая музыка вредит слуху (он привыкает к определенному уровню шума и начинает хуже реагировать на определенные звуки) и мозгу (ему труднее удерживать информацию в долгосрочной памяти).

Решение: следить за уровнем громкости.

4. Многозадачность

Не нужно стараться быть максимально продуктивным. Многозадачность в последние годы была едва ли не главным навыком при приеме на работу, но на самом деле она не так привлекательна. Человек не создан для того, чтобы выполнять несколько дел одновременно — на это способен только компьютер. Многозадачность крадет концентрацию.

Клиффорл Насс, профессор психологии из Стэнфордского университета, заявляет, что постоянная многозадачность на самом деле расходует больше времени, чем экономит, и есть свидетельства того, что она вредит способности к творчеству.

«Те, кто постоянно многозадачен, не могут управлять рабочей памятью. Они постоянно отвлекаются. Они задействуют большие части отделов мозга, которые не нужны для текущего задания… Если попросить их поработать в режиме многозадачности, это получается у них хуже, чем у других», — говорит он.

Исследования показывают, что у людей-многозадачников наблюдается меньшая плотность в передней поясной коре мозга.

Решение: расставить приоритеты.Как только нагрузка сократится, вы почувствуете рост концентрации и креативного мышления.

5. Обилие сахара

Сахар есть во всей переработанной пище. Мы как потребители должны осознавать это и помнить, что избыточное потребление сахара вызывает оксидативный стресс, что приводит к перепадам настроения, депрессии, проблемам с памятью, плохой концентрации и замедлению мыслей.

Иными словами, из-за сахара мозг недостаточно хорошо работает.

Решение: контролировать потребление сахара Начать можно с отказа от переработанной пищи.

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