1 млн вакцинированных, рекорд смертности, четвертая волна — главное о COVID-19 в регионе

Прививку от коронавируса поставили четверть жителей Свердловской области, однако руководитель лабораторных проектов Александр Соловьев считает, что регион ждет рост заболеваемости.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что 1 млн жителей в регионе поставили вакцину от коронавируса.

Это четверть населения региона, очень важная для нас отметка. Чем больше людей поставят прививку от коронавируса, тем скорее мы сможем снять надоевшие всем ограничения и зажить нормальной жизнью, — рассказал губернатор.

По словам Куйвашева, одним компонентом привиты 1 004 603 жителя Свердловской области, два компонента поставили 828,5 тыс. человек. За все время в регион завезли более 1,17 млн доз вакцины.

Тем не менее Свердловская область установила новый антирекорд: за минувшие сутки от COVID-19 погибло 29 человек. За все время пандемии умерло 4 785 человек.

Также зарегистрировано 516 новых случаев COVID-19, в том числе 134 заболевших в Екатеринбурге. Общее количество заболеваний достигло 116 797.

На 18 августа, сообщает оперштаб, состояние 828 госпитализированных оценивается как тяжелое, 524 человека находится в реанимации, в том числе 401 — на аппаратах ИВЛ. Выписано 467 человек.

Руководитель лабораторных проектов в «ГМК МЕДМА», председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев рассказал, что пристальное внимание должно быть к госпитализированным пациентам, именно они отражают ситуацию в регионе, а также объяснил, почему увеличивается количество летальных исходов:

Тяжесть заболевания пациентов со временем нарастает, поэтому количество смертельных исходов по времени отсрочено. Сначала человек заболевает, потом какая-то часть пациентов «утяжеляется», затем, к сожалению, летальные исходы наступают. Те летальные исходы, которые мы видим сейчас, наступили у пациентов, которые были инфицированы 2-3 недели назад, — объяснил Александр Соловьев.

Руководитель лаборатории считает, что регион однозначно ждет четвертая волна пандемии COVID-19, она придет осенью, в конце сентября — начале октября. Существенным фактором в распространении вируса станут дети и студенты, которые вернутся к учебе, сообщает JustMedia.ru.

Пока есть достаточно большая часть восприимчивого к вирусу населения — не менее 30-40%. Рост заболеваемости и положительный прирост будут. Всегда есть те, кто может еще заразиться, — рассказал Александр Соловьев.

Ранее DK.RU публиковал информацию Александра Соловьева о том, какие последствия ждут человека, переболевшего вирусом: