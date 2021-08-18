УБРиР: предприниматели все чаще используют смартфон в качестве терминала

Эксперты Уральского банка реконструкции и развития отмечают рост подключений устройств для безналичной оплаты и предлагают клиентам Tap2Go: установленное на смартфон приложение работает как терминал.

В июле 2021 года количество действующих терминалов УБРиР по торговому эквайрингу в сравнении с началом года выросло на 3,7%, а обороты — на 43%, что было связано, в том числе, и с сезонностью.

Между тем, большой популярностью среди клиентов пользуется приложение Tap2Go, которое можно установить на свой смартфон и использовать его как терминал. Сервис для бесконтактной оплаты позволит покупателям расплачиваться как банковскими картами, так телефоном или часами, имеющими соответствующую встроенную функцию.

Предприниматели всегда ценили простые, но эффективные решения. Тем, кто уже пользуется POS-терминалами, рекомендуем загрузить еще и приложение — его удобно использовать для оплаты покупок на выезде, например, при доставке еды из ресторана. Если владельцы бизнеса еще не подключили торговый эквайринг, то Tap2Go существенно упростит им жизнь, потому что не придется покупать терминал или брать его в аренду, — отметила управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Судя по статистике, клиенты УБРиР уже оценили все преимущества приложения. Так, в июле по сравнению с началом года клиентская база, использующая Tap2Go, выросла в 2,5 раза, а обороты увеличились почти в 3 раза. Интересно, что особенно активно устанавливают приложение предприниматели из Перми, Санкт-Петербурга и Новосибирска

Добавим, что скачать приложение предприниматели могут бесплатно из официального магазина Google Play Market. После установки необходимо пройти регистрацию, логин и пароль клиент получает при заключении договора с банком. Затем предпринимателю нужно добавить аккаунт и после этого можно принимать оплату.

Все подробности о продукте можно узнать на сайте банка или по телефону горячей линии 8-800-700-59-59.

О банке

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 г. регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 г. банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».

УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 г. УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает 8200 устройств.

По состоянию на 30 апреля 2021 г., активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы — 338 млрд руб., капитал — 15,6 млрд руб.

УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России.

В сентябре 2018 г. банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.