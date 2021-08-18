«Противно от моей беспомощности». Североуральский врач покупал препараты на свои деньги

В больницу не поступают жизненно важные препараты и парентеральное питание, без них организм не может бороться с болезнями. Врач призвал неравнодушных помочь приобрести нужные препараты для больницы.

Реаниматолог-анестезиолог из Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков рассказал о том, что ему приходится покупать на собственные средства сывороточный альбумин (препарат крови) для тяжелых больных. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лекарство, оборудование, расходники — в наличии все по минимуму. А кроме дорогущих лекарств мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема — парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет. Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами. В такой ситуации не спасет ни один антибиотик. Ослабленного или убитого микроба надо еще переварить и восстановить ткань. На низком белке жидкость не держится в сосудах, и инфузионная терапия превращается в утопление, — рассказал Алексей Паршуков.

Врач напомнил, что с августа медицинским учреждениям разрешено использовать лекарственные средства, купленные пациентами и благотворительными фондами, поэтому обратился ко всем неравнодушным с просьбой помочь приобрести лекарственное питание для больницы.

Реаниматолог обратил внимание, что губернатор Свердловской области посетил Североуральск в эти выходные, однако не посетил местную больницу, а обсуждал проблемы здравоохранения с местными шахтерами:

Мне в последнее время противно от моей беспомощности. Когда на работе мне нечем помочь. Но хуже, когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты: «волнует», «справимся»… Только почему-то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трех лет все исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт, — завершил он свое обращение.

Губернатор Евгений Куйвашев ответил врачу на своей странице в Instagram:

Если это правда, то это просто вопиющая ситуация. Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске. Я отправил в город заместителя министра здравоохранения. Он уже доехал до Североуральска и начал разбираться в ситуации. Думаю, к завтрашнему дню мы поймем, что происходит и почему врач на свою и так небольшую зарплату должен покупать лекарства для больных.

На пост Алексея Паршукова отреагировал и главный врач ЦГБ Североуральска Андрей Наумкин. Он заявил, что мнение реаниматолога не совпадает с действительностью:

Оказание медицинской помощи осуществляется согласно стандартам с использованием различных видов препаратов, в том числе и аналогов. Администрация больницы производит мониторинг наличия лекарственных средств в отделениях больницы и производит закуп лекарственных средств по мере их необходимости, — сказал главврач Наумкин.

Напомним, это не единственный случай в регионе, когда медицинское учреждение не обеспечивают должным финансированием. Ранее DK.RU сообщал, что нижнетагильский Уральский клинический центр им. В.В.Тетюхина прекратил эндопротезирование (замещение суставов сложной конструкцией из металла, керамики или особо прочной пластмассы) с 1 августа.