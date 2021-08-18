Высокая инфляция в США, захват Афганистана, подешевевшая нефть: полезный инвестдайджест

«Опасения по поводу восстановления глобальной экономики, локдауны в Китае и напряженность на Ближнем Востоке вынудили инвесторов вновь обратиться к активам со статусом «тихой гавани».

Наталья Шашурина, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге​:

— По итогам прошедшей недели большинство американских индексов закрыли неделю в «зеленой зоне» на фоне смешанных данных по инфляции. Ключевым событием прошедшей недели стал выход свежих данных по инфляции в США: потребительские цены в июле выросли на 5,4%, инфляция остается на максимальных уровнях, индекс цен производителей вырос в июле на 1%. Ряд чиновников выступает за сворачивание программы покупки активов, предположительно официальное объявление о сворачивании QE прозвучит либо в конце августа в Джексон Холл, либо на сентябрьском заседании ФРС. Сезон отчетности в США подходит к концу и завершают его традиционно ритейлеры. На текущей неделе инвесторы будут ждать протокола последнего заседания ФРС США, а также отчета о розничных продажах за июль.

Европейские фондовые индексы также закрылись в пятницу на рекордных максимумах, показав рост четвертую неделю подряд на фоне сильной квартальной отчетности и оптимизма по поводу восстановления экономики.

Некоторую нервозность рынку придают также новости о захвате Кабула и Афганистана в целом движением «Талибан», что ставит под сомнение стабильность на Ближнем Востоке и в мире.

Доллар США завершил неделю падением на 0,3% по отношению к ведущим мировым валютам на фоне сильнейшего падения доходности 10-летних облигаций за июль. На прошлой неделе евро вырос к доллару на 0,3%. Рубль укрепился к доллару США на 0,3% по итогам довольно волатильной недели.

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Цены на нефть в начале текущей недели снижаются на 0,8% (Brent). По итогам прошедшей недели котировки понизились на 0,2% на фоне снижения спроса со стороны Китая — одного из крупнейших импортеров нефти в мире. Краткосрочную поддержку нефтяным котировкам оказала позитивная динамика спроса на топливо в Индии — второго крупнейшего импортера нефти в мире.

Рост опасений в отношении восстановления глобальной экономики, локдауны в Китае и напряженность на Ближнем Востоке вынудили инвесторов вновь обратиться к активам со статусом «тихой гавани» — гособлигациям США и японской иене. Российские суверенные еврооблигации по итогам прошлой недели практически не изменились в ценах. На рублевом рынке доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 6,87% годовых. По данным ЦБ, в июле портфель нерезидентов в ОФЗ вырос на 170 млрд руб., а их доля на рынке выросла до 19,9%.

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Возросший аппетит к риску позволил российскому фондовому рынку показать опережающие результаты по сравнению с ведущими мировыми индексами. Акции Газпрома укрепились на 3,8% из-за аварии на Уренгойском заводе, а Роснефть опубликовала отличные результаты по всем основным показателям, а также планам развития.

Новая неделя началась на негативном внешнем фоне, это связано с локдаунами в Китае, событиями в Афганистане, снижением цен на нефть, а также новостью о том, что Россия может потерять статус рыночной экономики в США, что имеет значение для экспортеров.

На этой неделе будем наблюдать, как рынки смогут противостоять негативному сентименту.

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