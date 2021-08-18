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Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование

Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование
Иллюстрация: pixabay.com

В семьях, где родители были неблагополучны, дети и внуки, вероятнее всего, идут по той же дорожке. Но если ребенок получает образование, его жизнь тут же принимает другой вектор.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

У неблагополучных родителей, вероятнее всего, будут неблагополучные дети и внуки. Но эта цепочка легко прерывается, если потомки получают высшее образование. Такой вывод сделала команда ученых из Дании, Великобритании и США, пишет ReMinder.

Для исследования эксперты собрали анонимные данные о 636 385 датчанах (G2, «поколение 2»), их родителях (G1, «поколение 1») и детях (G3, «поколение 3») из национальной базы данных Statistics Denmark. Они оценивали физическое, психологическое и социальное благополучие поколений. При этом во внимание брали четыре типа информации:

  • сколько ночей испытуемые провели в государственных клиниках;
  • сколько ночей они провели в психиатрических клиниках;
  • сколько недель они находились на социальном обеспечении;
  • были ли они судимы.

Также учитывалось, получили испытуемые полное среднее образование или нет.

Статистика показала, что дети и внуки нуждающихся (неблагополучных) родителей с большей вероятностью также попадали в категорию нуждающихся. При этом если дети неблагополучных родителей заканчивали среднюю школу, риск унаследовать неблагополучие заметно снижался, до 74%.

Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование 1

Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование 2

На графике яркие столбцы указывают на количество нуждающихся среди детей с полным средним образованием, а бледные демонстрируют долю нуждающихся среди необразованных (А — если мать обращалась за психологической, медицинской и социальной помощью, Б — если в категорию нуждающихся входил отец).

Сравнение жизни родных братьев и сестер с разным уровнем образования этот вывод подтверждает: дети с более высоким образованием с меньшей вероятностью сталкивались с социальным, физическим и психологическим неблагополучием, по сравнению с их менее образованными братьями и сестрами. 

Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование 3

Детей из неблагополучных семей спасает только образование. Исследование 4

Сравнение благополучия получивших и не получивших образование братьев и сестер. Столбцы — доля тех, кто получает социальную, психологическую и медицинскую помощь (синий — со средним образованием, красный — без). Нижний отрезок — количество разных категорий получаемой помощи.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что молодым россиянам все чаще приходится выбирать среднее, а не высшее профессиональное образование. Причина тому —  ухудшающееся материальное положение семей.

Автор: Александра Клименко
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