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«Мы должны разговаривать, кем бы они ни были». ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане

«Мы должны разговаривать, кем бы они ни были». ЕС признал победу «Талибана» в Афганистане
Иллюстрация: https://pixabay.

Правительство ЕС уже готово начать диалог с талибами. Евросоюз признал безоговорочную победу запрещенного террористического движения «Талибан» в Афганистане.

#НОВОСТИ

Евросоюз готов начать диалог с запрещенным в России движением «Талибан». Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС:

 «Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Диалог с талибами необходим, чтобы решать насущные задачи, включая обеспечение эвакуации из страны иностранных граждан и местных жителей, желающих покинуть Афганистан. Что касается возможности признания новой власти, это будет зависеть от проведения мирной передачи власти в стране правительству, представляющему все слои населения.

Как ранее сообщал DK.RU, в минувшие выходные боевики захватили власть в Афганистане, объявив его исламским эмиратом. В настоящий момент приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС.

Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, которая предоставляется, несмотря ни на что, дополнил Жозеп Боррель. Он перечислил те же условия для выделения Афганистану европейской экономической помощи, что и для признания созданных талибами институтов власти, сообщил ТАСС. Главы МИД ЕС также подчеркнули намерение сообщества поддержать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана. ЕС намерен поддерживать страны региона, которые столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками. В особенности это относится к странам Центральной Азии.

Оставшиеся в стране граждане Афганистана жалуются на взлетевшие цены и ограничения свобод. «Вооруженные боевики расхаживают по улицам. Каждое утро и каждый вечер они стучатся в дома, требуя еды и не обращая внимания на то, насколько бедны их обитатели», — рассказал журналист ВВС. Цены на бензин внутри страны взлетели более чем в два раза, на продукты — в четыре раза. Внутренняя и внешняя торговля страдает от ограничений, экономика находится под прессом, общественные работы прекратились. Многие лишились работы и рабочих мест. Закрыты школы, так как боевики меняют программу школьных курсов на свое усмотрение.

«Их идеология и мышление точно такие же, как во времена прежнего Исламского эмирата 1996-2001. Ничего не поменялось», — рассказывают в интервью местные жители. Появилась масса ограничений, женщина может выходить из дома только со спутником-мужчиной и должна при этом носить бурку. Мужчинам запретили брить бороды, а парикмахерам — делать им короткие стрижки, считающиеся «иностранными». Подразделение под названием Amri bil Marof (в буквальном переводе — «принуждение к добру») следит за выполнением социальных норм. Действует так называемое «правило двух ударов». На первый раз предупреждение, во второй — наказание: публичное унижение, тюрьма, порка.

Автор: Андрей Широков
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