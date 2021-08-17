«Мы так устроены, что романтизируем работу». Про увольнение с разных точек зрения

«Бывает отношение, что любое увольнение — ужас-ужас. Бывает другое, мол, увольнение — благо. Лично я считаю, что каждый случай уникален». Мнение.

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет в своем блоге на Facebook:

— Бывает отношение, что любое увольнение — ужас-ужас. Бывает другое, мол, увольнение — благо. Лично я считаю, что каждый случай уникален. Но несмотря на это есть увольнения хорошие и плохие. Что значит «хорошие»? Когда и сотрудник, и компания расстаются с теплотой и пониманием мотивов друг друга. Увы, это бывает крайне редко. Мы так устроены, что романтизируем работу и привносим в нее много личного. Отсюда истерики и срывы, негатив и непереносимость отдельных людей и даже компаний. Но есть прямо выдающиеся плохие стили увольнения, сегодня расскажу о них:

1. «Выживание». Руководитель создает невыносимые условия работы для отдельного сотрудника. Дает невыполнимые задачи, критикует при всех, использует язвительные и просто унизительные конструкции в личных беседах. В тяжелом случае сплетничает о сотруднике с другими, «посылает сигналы» и «гонцов». Что с этим делать? Улыбаться и махать, выводить руководителя на прямой разговор, настаивать на компромиссном решении проблемы.

2. «Отсаживание». Руководитель якобы предлагает иную работу, чаще всего выглядящую лучше. В некоторых компаниях создаются даже «золотые отделы», состоящие из тех, кого уволить не захотели или побоялись, а реальную работу давать не хотят. Но чаще всего новая работа сложная и бесперспективная, ведь смысл отсаживания в том, чтобы вы сами «вскрылись». Что делать? Увы, тут особых рецептов нет. Искать новую работу.

3. «Прессование». Часто руководители пользуются непониманием сотрудника своих прав. Это тотальная проблема — правовой нигилизм (с). Такого человека вполне можно напугать одним кавалерийским наскоком. Чаще всего он производится вместе с юристом, который уверенно несет чепуху на профессиональном языке. Что делать? Ни в коем случае ничего не подписывать. Аккуратно собрать бумаги и показать своему юристу. И думать, думать еще.

4. «Вычеркивание». Это когда ты в отпуске, скажем, в Карелии, и тут тебе приходит смс типа «Наша компания больше не нуждается в ваших услугах». Реальный случай, кстати. Отличается обезличенностью выполнения процедуры. Ты чувствуешь себя как шпион, которого поймали и теперь брезгливо выкинули из страны. Что делать? Выпить вина и улыбнуться. Отскринить смску и отправить вместе с заявлением в трудовую.

5. «Нормирование». Бывает в компании оптимизация. Это когда руководители вынуждены сократить штат. Неприятное дело. И бывают такие, кто устраивает «крысиные бега». Дает задание 2-3 сотрудникам и оставляет в компании того, кто сделает его лучше. Или кто больше понравится. Ну, вы понимаете. Что делать? Договориться между собой, потребовать это задание выдать в письменном виде. Сдать одинаковые ответы. Материалы выложить в интернет.

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