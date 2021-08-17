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Никаких линеек на 1 сентября. Алексей Орлов рассказал, как стартует учебный год

Никаких линеек на 1 сентября. Алексей Орлов рассказал, как стартует учебный год
Иллюстрация: pixabay.com

Очередной пандемичный учебный год начнут в очном формате, но без торжественных линеек для учеников. Учащиеся будут весь день находиться в своих классах, термометрию не отменяют.

#ОБРАЗОВАНИЕ#КАРАНТИН#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании городского оперштаба по профилактике коронавируса обсудил грядущий учебный год.

Мы предполагаем запустить учебный год в очном формате, но без проведения общешкольных линеек и при соблюдении всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Сразу разводим потоки, осуществляем термометрию и начинаем учебный процесс в закреплённой за каждым классом аудитории, — цитирует Алексея Орлова JustMedia.ru.

Константин Шевченко, начальник Департамента образования Администрации города добавил, что все муниципальные общеобразовательные организации прошли процедуру оценки комиссией и готовы к началу учебного года. в школах есть оборудование для обработки рук, обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства, антисептики, СИЗы и перчатки.

Напомним, в июле этого года из-за роста заболеваемости COVID-19 в Свердловской области отменили массовые мероприятия. Тем временем в торговых центрах города, где можно поставить прививку, ввели систему электронной очереди.

Также DK.RU писал о том, что из-за пандемии региональные бюджеты ОМС трещат по швам. Долги клиникам достигли миллиардов.

Автор: Александра Клименко
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