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Жителям Рудного сказали закрыть окна и не выходить. Выброс химвещества на юге города

Жителям Рудного сказали закрыть окна и не выходить. Выброс химвещества на юге города
Иллюстрация: pixabay.com

В Екатеринбурге проводится проверка выбросов в воздух неизвестного вещества. О запахе серы заговорили вечером в понедельник, сегодня специалисты Уральского управления Ростехнадзора работают «в полях».

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В СМИ появилась информация об утечке химического вещества в поселке Рудный на юге Екатеринбурга. ТАСС пишет, что речи об эвакуации местных жителей пока нет, происшествие затронуло в основном промышленную зону и садовые товарищества.

Жители поселка и окрестностей в соцсетях сообщают о запахе серы. Есть и жалобы от жителей южных районов Екатеринбурга.

«Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник пишет, что людей попросили плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили, что накануне, 16 августа, около девяти часов вечера поступила информация о химическом запахе в районе промзоны поселка Рудный.

Для проверки на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области, — сообщили в ведомстве.

«Российская газета» пишет, что пробы воздуха не показали предельно допустимой концентрации вредных веществ. «Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — сказали в МЧС, отметив, что информация оперативная и подлежит уточнению.

URA.RU сообщает сегодня, что на производственную площадку «УСМ-Инжиниринг» в поселке Рудный выехали специалисты Уральского управления Ростехнадзора. О проверке рассказал директор предприятия по производству изделий из черных и цветных металлов Илья Водопьянов:

На данный момент представители Ростехнадзора здесь ходят по предприятию. Утром приезжал глава Чкаловского района Екатеринбурга. Вчера были МЧС, экологи, которые делали замеры, убедились, что все хорошо, — рассказал Водопьянов.

Он подчеркнул, что в понедельник, 16 августа, предприятие работало в штатном режиме, выбросов или хлопков на производственной площадке не было. «Шел штатный технологический процесс, я не подтверждаю, что запах появился с территории нашего предприятия», — уточнил Водопьянов.

Ранее DK.RU писал, что «Норникель» выплатит в федеральный бюджет 146,2 млрд руб. штрафа за утечку дизтоплива, нанесшую колоссальный ущерб природе. При этом ее акции на заявление отреагировали ростом.

Автор: Александра Клименко
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