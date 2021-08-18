«Мы работаем там, где заканчиваются дороги и железнодорожная ветка»

2020-ый год стали испытанием для транспортно-логистических компаний. Объемы перевозок сократились. Повлиял на это не столько ковид, сколько снижение котировок на нефтепродукты.

Некоторые сегменты российской отрасли грузовых перевозок вошли в фазу экономического спада еще в 2019 году. Последующее снижение добычи полезных ископаемых, отрицательная динамика по ряду обрабатывающих производств, падение объемов мировой торговли и общая экономическая рецессия под влиянием пандемии еще более усугубили ситуацию.

Тем не менее, достигнутые по результатам 2020 года показатели в сфере грузоперевозок России выглядят относительно нормально на фоне спада в сегменте пассажирских перевозок. Так, грузооборот железнодорожного транспорта в 2020 году в России снизился на 2,2%, автомобильного — на 1,4%, объем перевалки в морских портах упал на 2,3%, а наибольшее падение наблюдалось в сегменте внутреннего водного транспорта, где грузооборот снизился на 8,6%.

В 2020-м в с нашем секторе наблюдалось падение объема перевозок, в связи с двумя факторами. Во-первых, ряд крупных строительных проектов на месторождениях вышел на стадию завершения и ввода в эксплуатацию. Во-вторых, реализация других проектов была отложена в связи со снижением котировок на нефтепродукты, — подтверждает Юрий Трифонов, директор и собственник транспортной компании ООО «СтаффТрак».

Компания Юрия Трифонова занимается доставкой грузов на нефтегазовые месторождения ЯНАО. ООО «СтаффТрак» располагает современным парком машин: самосвалы, площадки, тралы, автомобильные краны и т.д. У компании есть собственная производственная база, диспетчерская служба, склад запчастей, ремонтные боксы. Кроме того, в 2018 году «СтаффТрак» запустила собственную паромную переправу для перевозки сухопутного транспорта через реку Пур в районе Коротчаево и Старого Уренгоя. Компания обеспечена собственным флотом, состоящим из теплоходов-буксиров и аппарельных барж. С помощью этого транспорта можно осуществлять регулярные перевозки транспортных средств заказчика с берега на берег.

Перспективная для нас категория — контрагенты, взявшие на себя обязательства по доставке груза от изготовителя до месторождения, либо непосредственно сами производители товара. Ж/д ветка и дороги заканчиваются гораздо раньше, чем финальное место выгрузки. Плюс, существует много нюансов с системой пропусков и требований к технике и персоналу, которые намного выше и жёстче, чем на «большой земле». В таких случаях мы берём на себя приёмку фур на нашей базе, разгрузку, хранение и далее доставляем груз своим вездеходным или водным транспортом до точки выгрузки на объекте, — рассказывает Юрий Трифонов.

Директор «СтаффТрак» отмечает: водные перевозки в 2020 году в его компании пользовались повышенным спросом. Чтобы поддерживать и наращивать к ним интерес, компания планирует в 2022 г. приобрести теплоход буксир и 1000-тонную баржу типа «река-море», с помощью которых можно будет доставлять груз в акватории Обской Губы.

Спрос на направление водного транспорта (переправа для грузового транспорта через реку Пур) в 2020-м году увеличился. За сезон навигации заказчики старались завести максимальное количество материальных ценностей на склады и месторождения, находящиеся на противоположном берегу реки. Платный капитальный мост через реку Пур был почти готов. Было очевидно, что альтернативных менее затратных способов попасть на другой берег (баржи — летом, ледовая переправа — зимой) в будущем не будет, - г-н Трифонов.

Увеличение спроса на водный транспорт поспособствовало в том числе увеличению выручки компании. Так, в 2019 «СтаффТрак» сделал 567 млн руб. выручки, а в 2020-м — уже 588 млн. руб. И это несмотря на общие панические настроения рынка и бизнеса.

События последних полутора лет не могли не повлиять на рынок. В нашем случае это были не столько локдауны и ковид, сколько существенное снижение котировок на нефть и неэффективность удаленки. Нам крупно повезло: у нас не было ни дня простоя по причине ковида. Месторождение — это бесперебойное производство; промысел не может остановиться, значит и мы не можем. Да, было нелегко, затратно, порой нерационально, но это нюансы. Самое болезненное для нас и для других, кто связан с нефтянкой, было одностороннее увеличение сроков оплаты генеральным заказчиком (в связи с падением котировок нефти). Между 30-ю днями и 90 — большая разница. И об удаленке: далеко не все компании смогли эффективно внедрить эту модель. В результате идёт торможение взаимодействия и/или срыв сроков оплаты, — продолжает г-н Трифонов.

Планы развития руководство «СтаффТрак» составило задолго до ковидной истории, и, надо отметить, что она никак не повлияла на стратегию развития компании.