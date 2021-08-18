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Молодые строители получат возможность выйти к заказчикам

Молодые строители получат возможность выйти к заказчикам
Иллюстрация: pixabay.com

СРО «Уральское объединение строителей» и «Деловой квартал» объявляют о старте сбора заявок на премию «Человек года» в номинации «Строитель года. Подрядная организация».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

«Человека года» среди строительных подрядчиков в Екатеринбурге выбирают с 2018 г.  С того момента «Деловой квартал» и СРО «Уральское объединение строителей» дважды вручили символ премии с надписью «Строитель года» не застройщику или девелоперу, а подрядной организации. Первую премию получил Дмитрий Блохов, глава компании «Юнисила-Урал».

Позже Дмитрий отметил, что участие в Премии помогает в переговорах с заказчиками и инвесторами.

На сайте DK.RU и в журнале «Деловой квартал» будут опубликованы эссе о победителях. Церемония награждения пройдет в гибридном формате — офлайн и онлайн, в эфире 4 канала, — с участием известных застройщиков. В 2020-м году официальное чествование победителей увидели более 500 тыс. человек.

Известность и награды в различных конкурсах получают, чаще всего, крупные строительные фирмы. А имен подрядных и генподрядных организаций мы практически не слышим. Заботясь о строителях, мы учредили эту номинацию, чтобы крупные застройщики увидели молодых, перспективных подрядчиков и смогли привлечь их к работе, — рассказал Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей».  

Основным критерием отбора победителей станет размер выручки компании-претендента за 2021 г. по отношению к 2020 г. Еще один важный критерий — возраст компании: от 3 до 7 лет. Сопутствующие критерии — отзывы клиентов.

Сбор заявок продлится до 15 сентября, победителя наградят осенью 2021 года.  Для того, чтобы принять участие в Премии, отправляйте заявки

Молодые строители получат возможность выйти к заказчикам 1

Автор: Александра Клименко
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