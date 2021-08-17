Национальный план: Путин займется коррупционерами и «криптовалютчиками»

Чиновникам поручено «ограничить получение подарков». В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль.

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный антикоррупционный план работ на 2021-2024 годы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В соответствии с указом правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций. К 2023 году запрет на работу в госорганах коснется коррупционеров, которые ранее отделались штрафами. Правительству предстоит проанализировать практику ограничения получения подарков для борьбы с коррупцией, передает РИА Новости.

В свою очередь Генпрокуратура РФ при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга должна будет отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал предложение и выступил за возвращение смертной казни за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны, — сказал он в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

Новая антикоррупционная программа впервые затронула вопросы коррупции в криптовалюте. До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты. К июлю 2024 года правовым регулированием для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой, займётся генпрокуратура.

В качестве контрольных мер президент предложил использовать «горячие линии» и телефоны доверия, тем самым усилив общественный контроль. Пересмотрят и правоприменительную практику по защите лиц, сообщивших о коррупции.

Помимо вышеперечисленного Владимир Путин поручил проработать открытие магистерской программы «Антикоррупционная деятельность». Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан России и множество других мер.

Путин также предложил предать борьбе с коррупцией международное значение: «Мы должны обеспечить практически значимое участие России в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции».

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