«Остудить пыл инфоцыгана»: уральский айтишник вызвал на дуэль основателя бизнес-школы

Скандал вокруг «Like Центра» набирает обороты. Пока его создатель Аяз Шабутдинов публикует списки «тех, кто не отвечает за свои слова», ему предлагают пари с реальным бизнесом сроком на два года.

Уральский IT-специалист Михаил Руденко вызвал на дуэль основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова. Вот что он пишет на своей странице в Facebook:

— Интересно, а Шабутдинов будет такой же дерзкий, если немного поменять условия пари? Например, так:

На «трекинг» берем только людей с реальным бизнесом. Не продавцов китайского говна на маркетплейсах и не арбитражников трафика по увеличению пенисов.

Успехи будем смотреть не в «деньгах», а в ебитде. То бишь считать не полученные, а заработанные деньги. Да, разница есть. И смотреть будем не через 30 дней, а дважды: первый раз через год, а потом еще раз через год, чтобы оценить в динамике. Ну и чтобы люди, желающие деньги за «услуги» вернуть, таки смогли это сделать как минимум по суду.

Думаю, что два этих условия остудят пыл молодого инфоцыгана и он на них не согласится. Возможно, даже с визгом и обвинениями. А жаль. Я бы попробовал, — резюмировал он.

Напомним, речь идет о скандале в сети: основатель «Like Центра» Аяз Шабутдинов решил создать «публичный список балаболов» после критики методов продвижения его курсов. Первым в его списке оказался руководитель Венчурной студии МТС Михаил Эрман, который 13 августа прокомментировал пост директора EdTech-акселератора ED2 Натальи Царевской-Дякиной, в котором она написала, что «разгадала успех «Like Центра» и пошутила, что на самом деле существует «несколько Аязов». Эрман в комментарии заявил, что, по его мнению, разные предложения для разных целевых аудиторий — правильный подход, однако назвал содержание рекламы «дном», «мошенничеством» и «введением в заблуждение» и сравнил приемы с финансовой пирамидой.

Шабутдинов в ответ предложил Эрману публичное пари: взять по пять человек без опыта в бизнесе и поработать с ними в течение 30 дней, после чего сравнить, чьи ученики «сделают лучший результат в деньгах».

Зашквар не учить людей предпринимательству, а зашквар обещать всем то, что нельзя выполнить, — написал в ответ Эрман.

Шабутдинов обвинил руководителя Венчурной студии МТС в уходе от спора и сообщил, что «давно хочет завести публичную страницу и опубликовать там людей, которые не отвечают за свои слова» в адрес «Like Центра».

В сети на спор реагируют неоднозначно:

Вызов уральца Аяз Шабутдинов пока не принял. Между ними продолжается словесная перепалка. В комментариях к посту Михаилу Руденко прочат №2 в списке «балаболов» Аяза, сетуют, что «дуэли уже не те». Есть и те, кто поделился опытом работы с «Like Центр»: «Побывала внутри обеих структур БМ и Аязовская история. Они ничего не дают бизнесу, кроме того, что ты сам должен стать инфопродуктом».

DK.RU в 2020 г. писал о том, что Аяз Шабутдинов открыл в Екатеринбурге новый проект, коворкинг NAMES. Он продолжает работать, позиционируя себя как «коворкинг для предпринимателей, созданный предпринимателями». Желающие могут поработать там один день бесплатно.