Легче, гибче, дешевле. На Северном Урале наладили выпуск необычного алюминиевого кабеля

«Кабели с алюминиевой жилой не слишком популярная на рынке продукция. Но мы ломаем стереотипы, выпуская товар с совсем иными свойствами и качеством». Репортаж DK.RU с Богословского кабельного завода.

DK.RU продолжает спецпроект «Северный Урал — территория для бизнеса». В нем мы рассказываем о предприятиях — резидентах индустриального парка «Богословский», который развивается в Краснотурьинске благодаря поддержке областного правительства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев несколько лет назад поставил задачу: сделать регион одним из наиболее привлекательных в России для инвесторов. Чтобы достичь желаемых показателей, принимаются разные меры — в том числе, создаются и действуют индустриальные парки, а также территории с особыми налоговыми режимами. Среди них — территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Богословский индустриальный парк в Краснотурьинске. Эта площадка в 2019 г. получила аккредитацию Министерства промышленности и торговли РФ.

Краснотурьинск расположен на севере региона, в 400 км от областного центра. Привлечь сюда инвесторов — задача непростая, но решаемая. Этим занимается Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая выполняет функцию управляющей компании индустриального парка «Богословский». Сегодня статус резидента парка имеют девять предприятий. Об одном из них DK.RU уже рассказывал в рамках совместного с КРСУ спецпроекта: «Здесь лучшие для нас условия». Что делают китайцы на Северном Урале.

В новом выпуске речь пойдет о Богословском кабельном заводе (БКЗ).

Особый резидент

Кабельный завод — один из первых резидентов парка «Богословский», причем с особым статусом. Одним из учредителей БКЗ выступает корпорация РУСАЛ. В конце 2016 г. алюминиевый гигант совместно с пермской компанией «Элка-кабель» запустили предприятие в Краснотурьинске.

Задача Корпорации — предлагать бизнесу готовую промышленную инфраструктуру для ускорения реализации инвестиционных проектов. Рад, что площадкой для производства инновационного кабеля стал индустриальный парк «Богословский». Промышленный парк полностью обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и способен размещать производства любой сложности и энергоёмкости, — комментирует создание произодства Максим Парчик, директор КРСУ.

Экскурсию по БКЗ для журналистов DK.RU провели представители завода и Корпорации развития Среднего Урала

Территория завода занимает несколько гектаров: учредители сразу предусмотрели возможное расширение производства.

Наталия Подойникова финансовый директор Богословского кабельного завода Сейчас БКЗ занимает два помещения — первый цех раположился в готовом здании, а второй строили практически с нуля. Так что здесь новое все: пол, потолок, стены. Кроме того, в новом цехе мы наладили эффективную систему отопления, тем самым снизив затраты на энергопотребление.

Сейчас БКЗ занимает два цеха. Первый (на фото он на переднем плане) запустили в 2017 году. Здесь изготавливают полуфабрикат для дальнейшего создания кабеля.

Второй цех запустили в 2019 году. Все процессы здесь автоматизированы

Инвестиции в проект, по оценкам финансового директора, уже превысили 1 млрд руб. Часть средств пошла на ремонт и восстановление зданий, часть — на закупку оборудования. Для финансирования проекта привлекались заемные средства: Фонд развития промышленности выдал льготный кредит на закупку оборудования. Кроме того, БКЗ входит в число резидентов ТОСЭР «Краснотурьинск»: этот статус дает определеные налоговые льготы, например, по страховым взносам.

Такая поддержка обеспечила запуск завода полного цикла в короткие сроки — два года понадобилось БКЗ, чтобы полностью наладить производство.

Как производят кабель в Краснотурьинске

Кабели, которые выпускает «Богословский кабельный завод», — уникальны для России.

Наверняка вам известно, что кабели с алюминиевой жилой имеют не слишком хорошую репутацию. Они могут ломаться, это приводит к пробоям, к коротким замыканиям, пожарам. Но наши кабели сделаны не из чистого алюминия. Мы используем для изготовления токопроводящих жил сплавы алюминия с редкоземельными металлами. В итоге получаются гибкие провода, способные выдерживать высокое напряжение, находиться в агрессивных средах, при этом они в три раза легче, чем медьсодержащие кабели, а значит, монтировать их проще, — рассказывает Наталья Подойникова.

В первом цехе расположен участок волочения. Здесь из сырья — катаной проволоки толщиной 9,5 мм — делают более тонкие жилы: от 1,7 мм и тоньше.

Так выглядит исходное сырье — провод толще мизинца. Его, к слову, закупают на предприятиях РУСАЛа, которые расположены в Иркутской области и Кандалакше. В одной такой катушке — несколько километров и несколько тонн сырья.

Проходя через систему валков, диаметр которых постепенно уменьшается, провод за счет давления вытягивается. При этом структура металла меняется, он становится более жестким. Чтобы вернуть ему гибкость, делают отжиг: катушки с проволокой на определенное время помещают в специальную печь с выверенной температурой.

На следующем этапе отдельные проволочки скручиваются в общую жилу — она называется стренга. Это и есть полуфабрикат для дальнейшей работы, который отправляется во второй цех.

Второй цех оснащен итальянской экструзионной линией, длина которой 80 м. Но управляет этим гигантом один человек — все процессы автоматизированы.

На линии экструзии на токопроводящую жилу накладывается изоляция — то есть здесь и делается то, что в обиходе все называют кабелем. Пластикат — гранулы специального состава — отправляется в экструдер, где плавится при температуре 200 градусов. В таком тягучем полужидком виде изоляционный состав наносится на жилу и остужается в обычной воде.

Дальнейшая обработка зависит от назначения кабеля: на БКЗ он выпускается, по большому счету, трех видов — нефтепогружной, гибкий общепромышленного назначения и провода СИП (самонесущий изолированный провод) — они используются для электропроводки, в том числе — прокладки воздушных линий электропередачи. Если же говорить о номенклатуре продукции, которую изготавливает БКЗ, она включает более 500 изделий разного типоразмера. «Это очень мало. На некоторых производствах более 35000 изделий! Зато нам есть куда расти!» — смеется Наталья Подойникова.

Владимир Карх старший мастер Богословского кабельного завода Один из наших продуктов — нефтепогружной кабель. Он должен выдерживать напряжение в несколько тысяч вольт и при этом работать в абразивно-агрессивной среде: среди песка и перепада температур. Чтобы выдержать все это, кабель бронируется на специальном оборудовании.

С этим видом продукции мы попали в число поставщиков крупных российских нефтедобывающих компаний. Это очень небыстрое дело. Вся наша продукция сертифицирована, но чтобы стать поставщиком, надо пройти еще и аккредитацию. В Роснефти это заняло у нас 1 год и 3 месяца, — рассказывает Наталья Подойникова.

Дл проводов СИП используется бугельная скрутка — процесс весьма захватывающий.

На каждом переделе идет операционный контроль, а в конце продукция обязательно проходит испытание. Для этого прямо в цехе действует своя лаборатория.

Прежде чем выпустить продукцию, партия обязательно проходит испытания. Где-то может быть водное испытание — если мы знаем, что кабель будет ипользоваться под водой или рядом с водой. Где-то сухие испытания — высокими напряжениями. Причем здесь, в лаборатории, мы подаем гораздо более высокие токи, чем те, при которых будет экплуатироваться кабель — чтобы быть уверенными в качестве, — рассказывает Александра Палпина, контролер кабельных изделий.

«Думаем о нацпроекте»

Качество богословского кабеля и удобство работы с ним уже оценили многие компании — и не только из нефтяной сферы.

Не скрою, нам приходится преодолевать негатив, который имеют на рынке кабели из алюминиевой проволоки. Чтобы наработать репутацию, надо доказывать, что наша продукция по свойствам совсем другая. Но те, кто использовал в работе наши кабели, перешли в разряд постоянных покупателей, — рассказывает Наталья Подойникова.

Из преимуществ кабелей БКЗ — уже упоминавшиеся легкость и удобство работы, цена (она на 20-45% ниже, чем у медьсодержщих кабелей), а еще — непригодность для сдачи в лом. Финдиректор БКЗ рассказала такую забавную историю:

Электромонтажная компания закупила у нас как-то кабель. Перед этим они четыре раза укладывали на одном участке кабель с содержанием меди, и все четыре раза его срезали. Наш поначалу тоже срезали. Но технология его изготовления такая, что ни алюминий, ни тем более редкоземельные элементы из него не добыть. Один раз воры в этом убедились и все, оставили кабель в покое. А у нас появился постоянный клиент.

Сейчас БКЗ работает как под заказ — для конкретного клиента, так и формирует склад готовой продукции: чтобы впервые обратившийся покупатель не ждал 30-40 дней, а сразу мог закупить кабель «на пробу».

Пока, по словам руководства БКЗ, завод работает в основном с компаниями из ХМАО, Пермского края, Свердловской области. Но в перспективе — экспортные поставки. В 2020 году при поддержке Корпорации развития Среднего Урала кабельный завод наладил взаимодействие с Российским экспортным центром и оформил заявку на поиск партнеров. В числе наиболее перспективных экспортных рынков рассматриваются страны СНГ, в первую очередь Казахстан.

Богословский кабельный завод производит уникальную продукцию, которая несомненно будет востребована на зарубежных рынках. Инструментарий Российского экспортного центра позволит предприятию получить дополнительную поддержку по реализации продукции на экспорт, — уверен Максим Прачик. — А в ближайшее время завод сможет найти новых заказчиков: продукция БКЗ будет представлена на стенде Корпорации развития Среднего Урала в рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 14-16 сентября.

В планах БКЗ на ближайщие год — внедрение новой продукции: бронированного нефтепогружного кабеля круглого сечения и новых видов гибкого кабеля. Расширение линейки выпускаемой продукции приведет к увеличению рабочих мест: сейчас штат завода составляет 118 человек, в перспективе он вырастет еще на пару десятков рабочих мест.