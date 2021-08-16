«Метод пряника» и увольнения: как проходит прививочная кампания от COVID-19

Компании, для которых вакцинация внезапно стала принудительной, предсказуемо отнеслись к ней без энтузиазма. Руководители столкнулись с отказами сотрудников вакцинироваться от COVID-19.

Российские бизнесмены жалуются на сотрудников, игнорирующих вакцинацию от коронавируса. Подобные ситуации происходят в 9 из 10 компаний, на которые распространяется «требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников». Это следует из результатов опроса HR-специалистов более 900 российских компаний, который провела группа «Актион Кадры и HR», сообщает Forbes.

Наличие в компаниях сотрудников, отказавшихся от прививки без медицинских показаний, не удивило бизнес. Около 85% HR-специалистов сообщили, что ожидали подобную реакцию. Каждая седьмая такая компания отреагировала на отказ отстранением работников. У 46,7% компаний таких сотрудников оказалось менее 10% от числа всего штата, у 33,2% — около трети, у 11,8% — более 50%. Лишь в 8,3% компаний никто не отказался вакцинироваться.

Более трети компаний никак не мотивировали персонал вакцинироваться, более 40% грозили санкциями и отстранениями от работы. Специалисты в области HR утверждают, что около 5% организаций даже уволили «отказников», хотя формально это незаконно. Почти половина организаций пока не знает, что делать с такими сотрудниками, и будет дожидаться окончания прививочной кампании. В каждой третьей не применяли санкции к «отказникам» и закрыли 60% квоту другими сотрудниками. Каждая четвертая компания выбрала «метод пряника» и мотивировала людей дополнительными выходными, премиями и другими бонусами.

Специалисты в области HR так же отмечают, что обязательная вакцинация стала причиной негативного к ней отношения.

Каждый человек должен самостоятельно решать, нужно ли ему прививаться. 21,4% респондентов отнеслись к требованию положительно, еще 21% — нейтрально, — интерпретирует результаты исследования эксперт Актион Кадры и HR» Александра Борисова.

Компании, для которых вакцинация внезапно стала принудительной, предсказуемо отнеслись к ней без энтузиазма. Работников прививали «для отчета» — надо было по возможности выполнить требования врачей и властей. Отсюда и выбор мотивации в сторону санкций, а не поощрений.

Подавляющее большинство респондентов опроса сообщили, что руководящий состав привился полностью или частично. В 57,5% организаций прививки сделали директор, управляющие и топ-менеджеры, в 40,4% компаний вакцинировалась часть руководителей.

Экономист Сергей Алексашенко отмечал в интервью DK.RU, что обязательная вакцинация в России невозможна, а метод экономической мотивации — не по карману для бюджета страны. Вместе с тем он призвал российские власти более активно вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации: