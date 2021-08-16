На видеофиксацию нарушений ПДД в Свердловской области выделят 500 млн руб.

Сейчас регион ищет нового подрядчика, для заключения контракта. Исполнитель окажет услуги по предоставлению информации о параметрах транспортных потоков на территории Свердловской области.

Департамент госзакупок Свердловской области проведет аукцион на оператора по обслуживанию 544 комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД на 189 точках. С компанией-победителем заключат контракт на 500 млн руб. Заявки принимаются до 30 августа, а сам аукцион состоится на следующий день. Договор заключается до 11 января 2022 г.

Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению информации о параметрах транспортных потоков на территории Свердловской области, полученной с использованием комплексов технических средств автоматической фотовидеофиксации, — сообщается в условиях контракта.

Ранее DK.RU рассказывал, что у компании «УГМК-Телеком», которая занималась видеофиксацией нарушений ПДД на свердловских трассах, закончился контракт с областными властями на оказание этих услуг. Продлевать его не стали.

Пресс-служба компании так прокомментировала завершение предоставления услуг: