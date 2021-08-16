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В Екатеринбурге появится первый онлайн-дискаунтер продуктов

В Екатеринбурге появится первый онлайн-дискаунтер продуктов
Иллюстрация: pixabay.com

Товары будут доставляться через мобильное приложение со склада, а выдаваться прямо из фургонов. Такой способ доставки поможет снизить цены на товары на 30% по сравнению с доставками «до двери».

#ОНЛАЙН#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Илья Филимонов, сооснователь сети киосков по продаже готовой еды DC Daily, запускает онлайн-магазин продуктов по низким ценам «Dоброdел». Сервис начнет свою работу в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье.

Предполагается, что продукты будут доставляться клиенту через мобильное приложение прямо со склада, а выдаваться прямо из фургонов, которые будут останавливаться в радиусе 1 км от покупателя несколько раз в неделю, сообщает «Коммерсантъ».

Основатель сервиса доставки продуктов эконом-сегмента планирует за год выйти на оборот 200 млн руб. в месяц. В ассортимент войдет порядка 400-500 позиций продуктов питания, бытовых товаров, средства гигиены и товары для детей. Илья Филимонов считает, что экономия на аренде торговых помещений, небольшой штат сотрудников и прямые закупки снизят цены на товары на 30%, чем в сервисах доставки «до двери».

Напомним, что ранее в Екатеринбурге появлялся другой сервис доставки продуктов и хозяйственных товаров — «Яндекс.Лавка». Сервис заработал 8 июня. Это уже вторая компания в этом сегменте, которая запустилась здесь с начала года: в марте начал работать «Самокат», входящий в экосистему Сбера

Автор: Владимир Грибанов
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