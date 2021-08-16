«Выгорание — не шутки. Как язва может перерасти в рак, выгорание может стать депрессией»

Михаил Лабковский: «Выгорают все. Одна из концептуальных проблем с выгоранием — это вечный поиск смысла жизни. Увы, так и жизнь проходит, пока люди бегают за «морковкой».

Известный психолог Михаил Лабковский пишет в своем блоге про выгорание:

— Услышав слово «выгорание», люди прежде всего представляют себе менеджеров в большой компании, которым вдруг становится тошно от своей работы.⠀

На самом деле бывает не только так.⠀

Выгорают родители, особенно матери и особенно с первым ребенком. Он постоянно кричит, болеет, руки опускаются, а все вокруг твердят, что, мол, все рожали и не сдохли.⠀

Выгорают представители творческих профессий. Вот, казалось бы, у тебя любимое дело, тебе не надо ходить на работу с девяти до шести, ты можешь самовыражаться и творить в свое удовольствие.⠀

На самом же деле людям, которым приходится постоянно генерировать новые идеи, бывает очень тяжело. И в какой-то момент руки могут опуститься. Хотя все вокруг твердят: «да у тебя работа мечты» и «да я бы на твоем месте жил и радовался».⠀

Друзья, выгорание — это не шутки. Так же, как язва или полип, если за ними не наблюдать, могут перерасти в злокачественную опухоль, так и выгорание может перерасти в депрессию.

Одна из концептуальных проблем с выгоранием — это вечный поиск смысла жизни. Увы, так и жизнь проходит, пока люди бегают за «морковкой».

Давайте сегодня проверим себя и пройдем простой тест на выгорание. Проставьте галочки напротив утверждений, с которыми согласны.⠀

1. Мне очень сложно заставить себя начать работать (что-то делать по дому, ухаживать за ребенком и т.д.).⠀

2. Я постоянно ловлю себя на мысли, что делаю все впустую, что в моей деятельности нет смысла.⠀

3. Я уже не испытываю радости при завершении труда (например, сдав отчет или доклад, убрав квартиру, приготовив еду, создав произведение).⠀

4. У меня есть ощущение, что я — это не я. Как будто я проживаю чужую жизнь, чувствую себя другим человеком (деперсонализация).

5. То, что раньше меня мотивировало, уже не работает. Например, обещание съесть пиццу с друзьями по завершении рабочего дня уже не помогает справиться с задачами.⠀

6. Я замечаю, что стал(а) хуже выполнять свою работу (заниматься своей деятельностью).⠀

7. Я стал(а) хуже и острее реагировать на критику в свой адрес — или, напротив, любая оценка моих действий, даже положительная, вдруг стала мне безразлична.

8. Я чувствую, что мне приходится делать больше, чем позволяет мой запас сил.⠀

9. Я ощущаю, как будто события в моей жизни не совсем реальны, они происходят как бы во сне или будто я смотрю кино. Я уже не чувствую их важности для себя (дереализация).⠀

10. Меня сопровождает чувство пустоты, которое накатывает на меня время от времени.⠀

Друзья, если вы набрали хотя бы 1 балл, значит, выгорание или предпосылки к нему имеют место.

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