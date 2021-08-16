«Исламский эмират Афганистан»: власть в стране захватили талибы

Бескровный захват власти произошел в Афганистане. Правительство бежало из страны, посольство США эвакуировано, Россия занимает выжидательную позицию.

Организация «Талибан» (в России признана террористической и официально запрещена) заявила, что Афганистан полностью находится под ее контролем. Захват власти и победа в афганской войне произошли в течение считанных недель — после того, как США перестали оказывать военную поддержку и вывели свои войска. После молниеносного захвата талибами региональных столиц, а затем, в воскресенье, 15 августа, и столицы Афганистана Кабула, стало понятно, что у талибов не осталось противников. Теперь это новая реальность для мирового сообщества.

Руководство «Талибана» уже объявило боевые действия законченными, сформировало координационный совет по передаче власти и вскоре объявит о восстановлении «Исламского эмирата Афганистан», сообщает Коммерсант. Работавшим на прежнюю администрацию обещана амнистия. Боевики получили приказ воздерживаться от насилия и обеспечить безопасный проход любому желающему покинуть страну. Местонахождение президента Афганистана Ашрафа Гани пока не установлено. По предварительной информации, мужчина вылетел через Таджикистан в третью страну — вероятно, в Узбекистан. Другие противники талибов бегут из страны по известному со времен СССР «мосту Дружбы».

В Кабуле началось преследование образованных женщин. По информации The Guardian, пострадавшие женщины рассказывали о «окруживших нас мужчинах. Они насмехались над нашим страхом: «Надевай хиджаб», сказал один из них. «Больше не будешь ходить по улице», — сказал другой».

Дипмиссиям обещали неприкосновенность. Тем не менее, многие страны спешно эвакуируют представительства, в аэропорту давка. Появились кадры гибели людей, выпавших из самолета. Сегодня Германия эвакуировала 40 сотрудников посольства в Кабуле. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменила все мероприятия в течение недели, в том числе предвыборные, чтобы сконцентрироваться на этом вопросе. Представитель минобороны ФРГ отметил, что в операции по эвакуации принимают участие три самолета бундесвера.

Российское посольство в Кабуле продолжает работу: МИД России объявил, что дипмиссии получили от талибов гарантии безопасности, и пока занимает выжидательную позицию, так как официально власть в Афганистане еще не сложилась. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия рассчитывает на налаживание отношений. Российские дипломаты готовятся к переговорам в катарской Дохе с главой политического крыла «Талибана», их основная задача — не допустить «экспорта» терроризма через Таджикистан и Узбекистан.

Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести, — отметил он.

Для США происходящий захват — большое политическое поражение, отмечает The Bell. Экс-президент США Дональд Трамп призвал действующего президента Джо Байдена подать в отставку после такого «позора» и «одного из худших поражений в истории страны». Восстановление «Исламского эмирата Афганистан» в годовщину терактов 11 сентября 2001 года сочли очень символичным. Кадры эвакуации посольства США из Кабула в 2021 году один в один напоминают кадры эвакуации посольства из Сайгона в 1975 году — символ полного поражения США во Вьетнаме. Граждане задаются вопросами о том, куда делись сотни миллиардов долларов, в течении 20 лет поступавших в афганскую армию. Байден готовится выступить с обращением по поводу ситуации в ближайшие дни.

Военные лидеры оппозиции, в свою очередь, считают свое поражение результатом сговора между США, талибами и стоящим за ними Пакистаном. Сговор с США возможен, считает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. В пользу этой версии говорит то, что талибы вели себя в ходе наступления подчеркнуто мирно:

Пакистан — это больше 200 миллионов жителей. Это ядерное оружие. Это сложные отношения американцев с верхушкой страны. Поэтому, взвесив все за и против, американцы посчитали, что Афганистан нужно сдать Пакистану. Фактически это сделка властей США с Пакистаном.

В интересах США и природные богатства Афганистана. Не так давно американцы обнаружили гигантские легкодоступные запасы необходимого для аккумуляторной промышленности лития, давшие повод назвать его «литиевой Саудовской Аравией».

Главным бенефициаром произошедшего, вероятно, станет Китай, давший понять, что немедленно признает власть победителей. В Китае планируют продолжить экономически выгодные отношения с Афганистаном.

Отметим, что события в Афганистане развиваются по сценарий, который в начале июля в интервью DK.RU обозначил востоковед и политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко: