Предприятия РМК создали экологический фонд. Инвестиции — миллиардные

Фонд создан для осуществления экологических проектов компании на тех территориях, в которых присутствуют предприятия РМК. С 2012 г. компания вложила 14 млрд руб. в экологические проекты.

Группа Русская медная компания зарегистрировала Экологический фонд РМК. Учредителями некоммерческой организации выступили компании: АО «Александринская горно-рудная компания», АО «Карабашмедь», АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Михеевский ГОК», АО «Томинский ГОК» и ООО «Промрекультивация». Все шесть предприятий расположены в Челябинской области. Фонд возглавила Наталия Гончар — вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК.

Фонд создан для осуществления экологических проектов компании на тех территориях, в которых присутствуют предприятия РМК. Деятельность организации финансируется за счет добровольных взносов предприятий-учредителей. Целью организации является ликвидация экологического вреда, восстановление земель и лесов, которые пострадали в результате взаимодействия с человеком. В пресс-службе РМК отметили, что с 2012 г. компания вложила 14 млрд руб. в экологические проекты.

Напомним, что Русская медная компания — это российская металлургическая компания из Екатеринбурга. РМК осуществляет деятельность на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также на территории Республики Казахстан (Актюбинская область). Компания основана в 2004 г. Игорем Алтушкиным. Ранее DK.RU сообщал, что в 2020 г. бизнесмен стал лауреатом в главной номинации Одиннадцатой ежегодной премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал».

Сложная эпидемиологическая обстановка не позволила провести премию в привычном офлайн-формате, вручение статуэток проходило без зрителей — впервые за всю историю проекта.