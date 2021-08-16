«Бизнес — это машинка по производству пользы и денег. Выйти из него легко» — Иван Шкиря

Екатеринбургский предприниматель Иван Шкиря рассказал, когда пора оставить бизнес, как делегировать полномочия, а также дал советы бизнесменам, которые хотят уйти от управления предприятием.

Иван Шкиря, основатель сервиса для маркетологов Callibri и сервиса коллтрекинга для малого бизнеса «Гудок», поделился с Forbes мнением о том, когда пора оставить свою компанию и какая от этого польза владельцу. DK.RU выделил самое важное из ответов предпринимателя.

Бизнесмен вспоминает, что решил оставить Callibri после того, как понял, что личные амбиции стали расходиться с деятельностью компании. Для реализации новых планов нужно либо оставить предприятие, либо сломать и пересобрать его. В последнем Иван Шкиря не видит смысла, если бизнес хорошо работает, приносит прибыль основателю, пользу рынку и рабочие места для людей.

Предприниматель уточняет, что в выходе из компании помогает способ организации бизнеса, когда понятные бизнес-процессы (тактика, оперативное управление) изначально работают без участия владельца бизнеса:

Как выйти из операционки? Очень легко: не заводите операционку. Задача руководителя — выстраивать процессы, а не осуществлять их. Так что процесс упростился еще до начала.

Г-н Шкиря рассказывает, что финансовые вопросы и доступы к данным организации делегировать проще, чем кажется. Люди считают, что с такими действиями связаны большие риски, но эти риски минимизируются, если бизнес работает легально — нет пространства для безнаказанного вывода денежных средств, шантажа и пр.:

Кто-то не может делегировать из-за страха потерять контроль, но это не моя история. Комплексно только я понимаю, как компания зарабатывает. Этот процесс не нуждается в регулярном контроле или обслуживании.

Иван Шкиря вспоминает, что в какой-то момент оставил команду Callibri, чтобы заняться другим проектом. По возвращении предприниматель обнаружил, что бизнес успешно справляется без него. В таком случае повторное включение в процессы не имеет смысла: показатели компании не падают, руководители не уволились, ничего не нужно срочно исправлять. Также пропадает смысл замещать свою должность другим руководителем:

Я не поставил на свое место никого, потому что честно признался, что сам уже ничего не делаю. И понял, что брать на свое место человека, который ничего не будет делать, не хочу.

Бизнесмен считает, что на возможность выхода из компании влияет только один фактор: замысел, зачем строился весь бизнес:

Для меня бизнес — это машинка по производству пользы для людей и денег для меня. Если делать его так, то выйти из управления можно в любой момент. И это будет легко и выгодно. А большинство предпринимателей делает бизнес для собственного развлечения, чтобы заняться чем-то. Их машинка по производству пользы и денег — они сами. А выйти из себя невозможно.

Исходя из собственного опыта выхода из компании Иван Шкиря дает следующие советы предпринимателям:

Не делайте вид, что от вас очень много зависит. Люди могут в это поверить.

Выходите поэтапно. На каждом шаге проверяйте: а действительно ли делегирование работает, а действительно ли без вас лучше?

Создайте систему сбора показателей (как финансовых, так и продуктовых), чтобы через них отслеживать здоровье компании в реальном времени.

Найдите в компании человека или команду управленцев, в которых удастся посадить и прорастить предпринимательское мышление.

Не бойтесь. Если построили один работающий бизнес, построите и второй.

Напомним, что основатель Callibri запустил новый проект «Гудок» — сервис для малого бизнеса, фрилансеров, маркетологов и самозанятых. Основной его функционал — оценка эффективности рекламы: сервис замеряет количество поступивших целевых звонков, собирает статистику о звонящих, отделяет рабочие звонки от личных и защищает телефонные номера от спама и попадания в спам-базы. Ранее DK.RU Иван Шкиря рассказал подробности этого проекта.