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Доходы мигрантов растут: только за один июль они перевели из России $720 млн

Доходы мигрантов растут: только за один июль они перевели из России $720 млн
Иллюстрация: https://unsplash.com/

В среднем один мигрант отправляет домой 48 тыс. руб. в месяц. Одной из причин роста переводов и, соответственно, заработка, стали законодательные нюансы, связанные с пандемией коронавируса.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Рекордное количество денежных средств перевели в свои страны мигранты из СНГ. Данные об объёме средств, отправленных через системы денежных переводов из России, опубликовал Центробанк. Данные включают сведения систем «Почты России», «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» и Contact. В статистику не вошли банковские трансграничные переводы, включая переводы с карты на карту, отмечает Секрет фирмы. Так, только в июне 2021 г. из России вывели $720 млн — это предельный максимум за последние три года.

На переводы в страны СНГ приходится около 90% всех транзакций из РФ, — сообщили в ЦБ.

Эксперты объяснили тенденцию ростом доходов мигрантов на фоне повышенной конкуренции за рабочую силу. Рост переводов наблюдается на фоне сократившегося притока иностранцев в Россию: по сравнению с 2019 г. их число уменьшилось вдвое — с 11,2 млн до 5,66 млн человек. При этом спрос на их услуги не упал. Схожая тенденция наблюдается по всему миру. В конце мая стало известно, что трудовые мигранты в США и Европе стали выводить домой больше денег.

На рост объемов переводов могла оказать воздействие реализация нацпроектов, связанных со строительством и инфраструктурой, где рабочие-мигранты наиболее востребованы, оживление могло повлиять на рост их доходов и, соответственно, рост объемов переводов на родину, — добавляет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Директор сервиса «Золотая корона — Денежные переводы» Иван Ситнов обратил внимание, что в среднем клиенты стали отправлять больше денег из России. В первом квартале 2021 г. мигранты выводили из страны по 48 000 рублей в месяц — почти в полтора раза больше показателя за аналогичный период 2020 года (33 000 рублей):

Рост объемов переводов связан с резким ростом доходов мигрантов — на фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ.

В январе — мае 2021 г. в страны СНГ из России уходило примерно по $496 млн, в июне же показатель вырос почти в два раза и составил уже $720 млн. В июне 2020 г. результат составил только $631 млн, а в допандемийном июне 2019 г. — $527 млн. В итоге показатель стал рекордным за последние три года, подчеркивает Коммерсант.

Меры правительства по урегулированию правового положения иностранцев изначально действовали до 15 июня, поэтому мигранты из серых зон трудоустройства пытались завершить свои проекты и выехать из России к этой дате. Это закономерно привело к увеличению выплат за работу и переводу денег в страны проживания, — отметила менеджер департамента услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Майя Савицкая

Читайте на DK.RU: «Мигранты спасут нашу экономику и как работники, и как потребители». Интервью Вячеслава Брозовского, ГК BROZEX

Автор: Андрей Широков
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