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На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж
Иллюстрация: DK.RU

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» открылся для горожан. Он проходит уже в третий раз, но впервые столь масштабно. Вход бесплатный, но ограничения на проход все же есть.

#ДЕНЬ ГОРОДА#ГОРОД#НОВОСТИ

Фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года открылся в субботу, 14 августа. Организованный ко Дню города,  он превратил главную площадь Екатеринбурга в зеленый сад с развлекательными зонами. Пространство будет доступно горожанам 2 недели, до 26 августа.

Погулять по саду в центре города можно бесплатно, но одновременно внутри могут находиться не больше 300 человек, так что, возможно, придется постоять очередь на вход. Внутри горожан ждут не только тропинки среди деревьев и клумбы, но и концерты, экскурсии и мастер-классы.

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 1

На площадке SportAccord можно будет увидеть, в числе прочих, показательные соревнования по тхэкводно, дзюдо, айкидо, показательные выступления по художественной и эстетической гимнастике от чемпионов Олимпиады Ирины Зильбер и Давида Белявского.

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 2

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 3

Подробная программа мероприятий — на сайте фестиваля. Горожанам предлагаются как платные, так и бесплатные активности.

Открывал фестиваль глава Екатеринбурга Алексей Орлов, ленту он перерезал не традиционными ножницами, а секатором.

Подумать, что можно создать райский сад на твердой поверхности… Оказывается, можно, силами наших ландшафтных дизайнеров и организаторов фестиваля. Я хотел бы, чтобы все жители Екатеринбурга за эти две недели побывали здесь и полюбовались на красивые интерьеры, позанимались спортом. Для этого есть также все возможности,  сказал Орлов.

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 4

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 5

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 6

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 7

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 8

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 9

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 10

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 11

На площади 1905 года атмосферно: деревья в кадках, фотозоны, мастер-классы. Фоторепортаж 12

Фото DK.RU

Читайте также: «Озеленение — будущее площади 1905 года». Что будет после фестиваля ландшафтного искусства

Автор: Александра Клименко
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