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Банк «Кольцо Урала» в течение года окончательно прекратит существовать

Банк «Кольцо Урала» в течение года окончательно прекратит существовать
Иллюстрация: profile.ru

В проданном активе УГМК началась реорганизация, итогом которой станет полное поглощение одного из старейших банков Урала Московским кредитным банком.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Московский кредитный банк начал реорганизацию банка «Кольцо Урала», выкупленный у УГМК за 3,93 млн руб. На сайте уральской финансовой организации говорится, что после завершения реорганизации «Кольцо Урала» прекратит существовать.

Коммерческий Банк «Кольцо Урала» уведомляет о том, что 13 июля 2021 г. единственным участником принято решение о реорганизации ООО КБ «Кольцо Урала» в форме присоединения к «Московский кредитный банк». Срок проведения реорганизации составит не более одного года с даты принятия решения о реорганизации последним из вышеуказанных лиц, — говорится в сообщении.

Адвокат Дмитрий Земеров подтвердил URA.RU, что реорганизация стартовала: «Банк «Кольцо Урала» проводит реорганизацию в форме присоединения к банку «Московский кредитный банк». После завершения реорганизации ООО «КБ «Кольцо Урала» прекратит существование как юридическое лицо, а ПАО «Московский кредитный банк» продолжит осуществлять банковские операции. В результате реорганизации повысится капитализация МКБ и расширится его присутствие в регионах деятельности банка «Кольцо Урала»», — уточнил он.

Напомним, слухи о продаже одного из старейших банков Урала возникли впервые в 2019 г. Тогда поступала информация, что финучреждение может выкупить «Газпромбанк».

Напомним, в этим летом по требованию Центробанка был ликвидирован банк «Нейва». Банк неожиданно лишили лицензии в апреле 2021 г. После этого вкладчики опубликовали обращение к губернатору и Центробанку с просьбой не допустить банкротство банка.

Автор: Александра Клименко
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