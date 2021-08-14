От клиента прямо в Китай. СвЖД запустила сервис ускоренной отправки грузов со ст. Шарташ

Свердловская магистраль разработала сервис по отправке грузов в контейнерах со станции Шарташ в Екатеринбурге. Ранее формирование ускоренных контейнерных поездов на данной станции не осуществлялось.

Для запуска сервиса железнодорожники модернизировали инфраструктуру грузового терминала: оборудовали специальную площадку и отдельный железнодорожный путь, а также доставили специализированный погрузчик-ричстакер.

Интерес к сервису уже проявил крупный российский производитель торфа. Для него СвЖД организовала комплексную услугу, которая включает загрузку контейнеров на площадке клиента с последующей доставкой до железнодорожного терминала автотранспортом, погрузочные операции на станции, оформление пакета перевозочных документов. К месту назначения поезд следует с повышенной скоростью по специально разработанному графику.

Первый ускоренный поезд из 46 контейнеров с фасованным агроторфом со станции Шарташ был отправлен в Китай в начале августа. В настоящее время завершается формирование второго состава. В перспективе планируется отправлять до четырех контейнерных поездов в месяц, — сообщили DK.RU в пресс-службе СвЖД.

Напомним, ускоренные контейнерные сервисы пользуются повышенным спросом у клиентов Свердловской магистрали и холдинга «РЖД» в целом. Они позволяют доставлять продукцию (в том числе на экспорт) быстрее. Поскольку время отправления и прибытия таких поездов известно заранее, грузоотправитель имеет возможность планировать логистику и рационально использовать ресурсы. Так, в январе-июле 2021 г. со станций СвЖД по согласованному с клиентом расписанию было отправлено более 1,2 тыс. контейнерных поездов (перевезено почти 2 млн тонн грузов). В настоящее время на постоянной основе грузы в контейнерах перевозятся по 121 маршруту.

С целью максимального удовлетворения запросов клиентов Свердловская магистраль создает условия для отправки грузов в контейнерах с площадок, где раньше такой возможности не было. Для этого используется инфраструктура Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, которая оперирует сетью грузовых терминалов на основных станциях СвЖД.