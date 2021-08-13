Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.08
73,56
86,34
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стало известно, где пройдет трасса Казань – Екатеринбург в Свердловской области

Стало известно, где пройдет трасса Казань – Екатеринбург в Свердловской области
Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор региона Евгений Куйвашев и председатель ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили строительство трассы. Возводить дорогу будут в том числе местные компании.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал подробнее о проекте трассы Казань – Екатеринбург.

Скоростная автодорога М-12,  которую изначально задумывали как Москва – Казань, по позже решили продлить до Екатеринбурга, в Свердловской области пройдет со стороны города Дюртюли в сторону Ачита и вольется в федеральную трассу Пермь – Екатеринбург. 

Чтобы принять увеличившийся поток автотранспорта, Пермский тракт будет расширен на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков, а у Екатеринбурга — до шести полос. Предварительно протяженность нового участка, который будет строить госкомпания в границах области, составит 43 километра. Планируемый срок завершения строительства — 2024 г., — цитирует участников переговоров ЕАН.

Евгений Куйвашев уточнил, что в «главной дорожной стройке десятилетия» будут участвовать местные компании. Он подчеркнул, что «регион богат минеральными ресурсами, специалистами и сильными строительными компаниями. Мы можем обеспечить необходимыми материалами не только строительство дороги, проходящей по территории й области, но и другие ее участки».

«Конечно, без содействия Свердловской области с задачей, которую поставил перед нами президент нам не справится», — пообещал Вячеслав Петушенко. 

При этом JustMedia пишет, что «Автодор» отменил аукцион на проектирование участка Дюртюли – Ачит, который должен был стать частью трассы. Причиной стало «возникновение непредвиденных обстоятельств». На работы планировали выделить почти 900 миллионов рублей, итоги конкурса по проектированию 274-километрового участка должны были подвести 20 августа.

Рабочую группу по вопросу проектирования и строительства трассы на территории региона возглавил заместитель губернатора Сергей Швиндт. Также в нее вошел министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, эксперты министерства строительства и развития инфраструктуры, министерства природных ресурсов и экологии, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и других, представители руководства ГК «Автодор», специалисты дорожных ведомств и муниципалитетов.

Ранее DK.RU сообщал, что трасса, вероятно, будет продлеваться и дальше, уже говорят о ее строительстве до Омска и Новосибирска.

Известно также, что строительство трассы Казань – Екатеринбург обойдется в 493 млрд руб. Трасса станет одним из самых дорогих дорожных объектов страны: Крымский мост стоил 228 млрд руб.

Решение о ее возведении было принято в апреле, тогда президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию  поручил продлить строящуюся автотрассу Москва — Нижний Новгород — Казань до Екатеринбурга, чтобы обеспечить безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала. Он подчеркнул, что деньги на это надо выделить из Фонда национального благосостояния.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Екатеринбурге ливень затопил парковку с дорогими авто. Ущерб — 40 млн руб.В Екатеринбурге ливень затопил парковку с дорогими авто. Ущерб — 40 млн руб.
  • Аэропорт Кольцово стал одним из лучших в стране и СНГ. Пассажиры ценят его безопасностьАэропорт Кольцово стал одним из лучших в стране и СНГ. Пассажиры ценят его безопасность
  • Рынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестораРынок труда восстанавливается, стоимость акций растет: полезный дайджест для инвестора
  • Миллиардные штрафы и уголовная статья: люксовый ритейл заподозрили в ценовом сговореМиллиардные штрафы и уголовная статья: люксовый ритейл заподозрили в ценовом сговоре
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.