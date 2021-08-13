Жара идет. К 2040-му году +40°С станет нормой для летнего Екатеринбурга

Планета нагревается. На Урале в ближайшие пару десятилетий точно станет заметно теплее. Чем нам грозит жара продолжительностью несколько недель? Как минимум пожарами.

На днях был опубликован отчет Межправительственной комиссии по изменению климата. В нем появился атлас, на котором можно посмотреть прогноз по каждому конкретному региону, в том числе Уралу. На него обратил внимание житель Екатеринбурга Илья Котельников.

Атлас основан на прогнозах, сделанных на основе комплекса данных с применением различных моделей. Согласно ему, с вероятностью 0,66-0,9 (оценка разных моделей) уже к 2040-м годам на Урале 2-3 дня в году будет +40°С и выше. К 2070-му такая аномальная для региона жара будет держаться уже до семи дней.

Напомним, изменения климата, по мнению экологов, грозят приходом на территорию России тайфунов, которые до последнего времени были нехарактерны для региона, засухи, наводнений и ростом числа пожаров.

Сейчас в России горит Якутия, и дым от лесного огня уже достиг Сибири и Екатеринбурга.

DK.RU писал ранее о том, как изменения климата влияют на экономику. Работать в жару с привычной интенсивностью многие не могут: сотрудники компаний средней полосы России все чаще вспоминают об испанской сиесте. Изменяется и спрос на множество товаров, от продуктов и напитков до бытовой техники и одежды. Возможные катаклизмы, связанные с климатическими изменениями, требуют дополнительных бюджетов от местных муниципалитетов.