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Жара идет. К 2040-му году +40°С станет нормой для летнего Екатеринбурга

Жара идет. К 2040-му году +40°С станет нормой для летнего Екатеринбурга
Иллюстрация: pixabay.com

Планета нагревается. На Урале в ближайшие пару десятилетий точно станет заметно теплее. Чем нам грозит жара продолжительностью несколько недель? Как минимум пожарами.

#КЛИМАТ#НОВОСТИ

На днях был опубликован отчет Межправительственной комиссии по изменению климата. В нем появился атлас, на котором можно посмотреть прогноз по каждому конкретному региону, в том числе Уралу. На него обратил внимание житель Екатеринбурга Илья Котельников.

Атлас основан на прогнозах, сделанных на основе комплекса данных с применением различных моделей. Согласно ему, с вероятностью 0,66-0,9 (оценка разных моделей) уже к 2040-м годам на Урале 2-3 дня в году будет +40°С и выше. К 2070-му такая аномальная для региона жара будет держаться уже до семи дней.

Напомним, изменения климата, по мнению экологов, грозят приходом на территорию России тайфунов, которые до последнего времени были нехарактерны для региона, засухи, наводнений и ростом числа пожаров.

Сейчас в России горит Якутия, и дым от лесного огня уже достиг Сибири и Екатеринбурга.

DK.RU писал ранее о том, как изменения климата влияют на экономику. Работать в жару с привычной интенсивностью многие не могут: сотрудники компаний средней полосы России все чаще вспоминают об испанской сиесте. Изменяется и спрос на множество товаров, от продуктов и напитков до бытовой техники и одежды. Возможные катаклизмы, связанные с климатическими изменениями, требуют дополнительных бюджетов от местных муниципалитетов.

Температура в любом случае будет расти: лето будет более жарким, межсезонье и зимы будут становиться теплее, чем было в XX веке. Кондиционеры превратятся в обязательный атрибут любой квартиры. Их наличие особенно важно ночью, поскольку в такой ситуации, как сейчас в Москве, люди не успевают отдохнуть от жары — ведь температура не падает до комфортных отметок и в темное время суток. Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма, — считает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

Автор: Александра Клименко
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