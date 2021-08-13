«Мы отказываемся работать»: в Natura Siberica рейдерский захват

Сотрудники и наследники умершего в январе владельца бренда «Натура Сиберика» Андрея Трубникова просят помощи в открытом письме. Нового президента компании обвиняют в рейдерском захвате.

На официальном сайте косметического бренда Natura Siberica появилось открытое письмо с просьбой распространить информацию о рейдерском захвате компании. «Мы, сотрудники компаний ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое Решение», выражаем свое категорическое несогласие с назначением на пост президента компании Буйлова С.Ю. и официально заявляем об отказе работать под его руководством», — сообщили представители фирмы.

Андрей Трубников, создатель и собственник Natura Siberica, в 2017 году лично нанял Буйлова С.Ю. на должность генерального директора компании, однако по прошествии 13 месяцев уволил за профнепригодность, так как остался недоволен его работой, о чем неоднократно заявлял, в том числе в интервью РБК. Именно в тот период, когда Буйлов С.Ю. выполнял функции генерального директора, компания не показывала роста, а продажи упали, — говорится в письме.

По словам уволенных сотрудников «Натура Сиберика», Буйлов был вновь назначен на руководящую должность президента компании в августе 2021. О появлении нового руководителя сотрудники и даже основатель и соучредитель компании Ирина Трубникова узнали из личных звонков нового президента, в которых он в устной форме отменил введенный ранее из-за COVID-19 удаленный режим работы.

Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Трубниковой, ее сыну и наследнику А.В. Трубникова Дмитрию Трубникову, а также ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления. В первый день своей работы представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей. Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать, — продолжают авторы обращения.

В тот же день остальные сотрудники компании, работающие в удаленном режиме, без уведомления были лишены доступа к своим рабочим компьютерам, что не только парализовало работу всего офиса, но также привело к остановке работы нескольких магазинов, подключенных к базам онлайн. Одному из сотрудников IT-отдела, пытавшемуся препятствовать действиям незнакомых людей, стало плохо вплоть до вызова скорой помощи.

В настоящий момент люди напуганы, сбиты с толку и обескуражены. Такое ощущение, что мы преступники или рабы, которых можно без объяснения причины выставить за дверь. Мы отказываемся работать под руководством нового президента, применяющего подобные методы в отношении сотрудников, а также в адрес ее не только легитимного руководителя, основателя и учредителя, но также идейного и морального лидера — Трубниковой Ирины, с первого дня стоявшей у истоков дела всей жизни Андрея Трубникова.

«За шесть месяцев работы после ухода из жизни Андрея Трубникова компания проделала огромную работу, выпустила много новинок, наметила новые направления развития. Никто не может управлять развитием наших брендов так, как Трубникова Ирина — человек, стоявший у истоков бизнеса, которого любят и уважают и которому доверяют все сотрудники. Все дни, начиная с 12 января 2021 года, компания работала в полную силу, показывая результаты», — сообщается в открытом письме.

Отметим, бренд Natura Siberica продается в Голландии, Испании, Канаде, Австралии, Аргентине и еще более чем в 65 странах. The New York Times посвятил бизнесмену статью, в котором назвал Natura Siberica «редким ярким пятном в российской экономике, страдающей в последние годы от стагнации». В 2018 г. BBC писала о косметическом бренде как о своего рода «окне в Россию» для Европы. Несмотря на все сложности, у создателя косметики Трубникова были большие планы на развитие: он искал инвесторов, обдумывал выход на IPO, говорил о желании сделать Natura Siberica «большой международной компанией с оборотом 1 миллиард долларов».

Самобытный бизнесмен Андрей Трубников умер в своем доме 7 января 2021 г., не дожив до 62 лет. Его здоровье мог подорвать инцидент с пожаром в Дмитровском районе Подмосковья в марте 2020 г. Тогда из-за короткого замыкания загорелся арендованный им завод. Заморозивший бренды иск на 4,5 млрд руб. был подан входящей в структуры Олега Дерипаски компанией «Эн+ Рециклинг». Предпринимателю предъявили иск на сумму, которую, по его мнению, не может выплатить ни один честный бизнесмен. В декабре прошлого года стало известно, что 84 торговые марки Трубникова, в том числе избежавшую ареста Natura Siberica, перерегистрировали в Эстонии. Однако до решения судьбы своего детища Трубников не дожил.

У Андрея Трубникова осталось трое детей, его бывшая жена Ирина Трубникова до августа 2021 г. оставалась финансовым директором и владела долями в «Первом решении» и «Натуре Сиберике». Трубников говорил, что его дети не хотят продолжать его бизнес. Сын занимается компьютерными играми и продает картины, дочь учится в Японии, вторая собиралась учиться в Америке, в Стэнфорде.

Если меня не будет, года два я даю этому бренду, потом он закроется. Потому что никто не понимает, что это такое. Понаделают всякой дряни и дадут в ящике рекламу, — жаловался он в интервью Елизавете Осетинской. — Хочется, чтобы бренд жил. Я же хочу создать бренд мировой российский, понимаете. Вот моя цель в жизни, а не то, чтобы купить себе Rolls-Royce или какую-то яхту, квартиру в Каннах. Я вообще немножко буддист. И мне кажется, если иметь вот такие цели, то ты в следующей жизни будешь какой-нибудь собакой.

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